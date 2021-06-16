日本政府已決定解除包括東京都等9地「緊急事態宣言」政策方針，日媒分析，距東奧只剩一個多月，日本政府一旦在採取防疫對策方面出現誤判，有可能招致「第5波」疫情侵襲。

日本境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情延燒，日本朝日新聞報導，日本醫師會會長中川俊男今天在記者會上談到東京奧運及帕運舉行前，東京都新增確診病例依然居高不下時說，「理想情況是延長緊急事態宣言比較好」。

面對記者詢問東奧舉辦本身是否是不得已，中川僅說，分析感染風險及蒐集相關資料，政府應該做接近「最佳」的「次佳」選擇。

東京都今天新增501例確診病例，中川重申，要解除「緊急事態宣言」的目標應該是日增不到百例；如果真要解除宣言，也應該在地方政府採取「防止蔓延等重點措施」。

提供日本政府厚生勞動省防疫建議的專家組織今天稍早舉行會談，對東京都外出人潮持續增加等情況，表達對疫情再度擴大的強烈警戒。

包括東京都在內等9都道府縣，預計4天後的20日就要解除「緊急事態宣言」，不過，東京都每日新增確診病例就是無法降到一定水準，也讓人對變異病毒株的擴散感到憂心。

另外，共同社報導，日本政府防疫對策分科委員會會長尾身茂今天在記者會上說，已跟日本政府方面確認過，在「緊急事態宣言」及「防止蔓延等重點措施」解除後，大規模活動仍設置入場觀眾數上限一事，跟討論東奧及帕運是否開放觀眾入場沒有關聯，也就是說兩者是脫鉤處理。

有關專家們將彙整東奧舉辦風險對策建議，尾身說，「大方向大致正在彙整中」，近期內將對外公布。