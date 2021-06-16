在外租屋，房客怕遇到惡房東，但房東也怕奧房客。一名男房東PO文表示，女房客付訂金後卻反悔不租，理由還是超瞎的男友反對，讓原PO相當無奈，不太願意退租，沒想到女房客下一秒一句話，讓他秒同意，對話紀錄曝光1.2萬人都笑翻。

男房東在臉書《爆怨2公社》PO出LINE對話紀錄，表示女房客租屋後，突然反悔，表示男友有意見，希望能退訂金。原PO進一步詢問後，得知男友不放心讓女房客一個人住，對此原PO表示，大樓常駐三個警衛，2道門禁又是獨立套房，安全性絕對沒問題，更反問男友為何不搬來一起住。

女房客付訂金後突然反悔租屋，希望房東能退2000給她，讓房東相當無奈。(圖／爆怨2公社)

女房客表示真實原因是男友覺得房東太帥，沒有安全感，讓1.2萬人全都傻眼笑翻。(圖／爆怨2公社)

女房客支支吾吾，未多作解釋，僅表示希望退訂金，讓原PO無奈表示合理性不夠可能無法退訂金，畢竟自己中間推掉了好幾個租客，損失很大。

沒想到女房客下秒吐一句：「因為男友覺得你長得有點帥，他沒安全感啦，我也不知道他在想什麼」，讓原PO無言以對，默默表示「給我妳的匯款帳號吧」。

文章曝光後1.2萬人點讚，不少人大笑：「高招...聽到這個 本來不想退的都退了」、「原PO心裡在暗爽吧XD」、「是不是因為你有點好看所以妥協退訂金」、「爽到直接虧2000也沒關係」、「也不知道該不該生氣了 說什麼大實話」、「看完文章第一件事就是點開樓主大頭貼」、「我聽過帥到分手，沒聽過帥到退錢」、「我相信今天是你頭像點閱率最多的一天」、「這理由真的蠻瞎的，不過聽到也爽了」、「學到一招了」、「是我的話，不只退2000，再加碼2000補助她XDD」、「這故事是不是告訴我們、以後退租、誇房東說好看就可以退押金」。