賴慧如為宣傳新戲《黃金歲月》視訊受訪。（民視提供）

賴慧如為宣傳新戲《黃金歲月》視訊受訪。（民視提供）

賴慧如在《黃金歲月》飾演動感歌星阿嬌。（民視提供）

賴慧如在《黃金歲月》飾演動感歌星阿嬌，處處針對陳仙梅。（民視提供）

24歲8點檔女星賴慧如在民視《多情城市》超齡演出「國民舅媽」江慧君，她21歲就與大她16歲的《我的老師叫小賀》導演高琮凱結婚生女，4月底承認已完成離婚手續，16日為宣傳新戲《黃金歲月》接受視訊訪問，首度大方回應婚變始末。她坦言和前夫現在還是會每天視訊互相關心的朋友，「對我來說，你是我小孩的爸爸就是我一輩子的家人，我們維持好的關係 也是對小孩最好的！我希望小孩保有完整家庭的愛。他現在對我也是很重要的家人」。

談起離婚原因，她說，真的是因為個性和聚少離多而選擇分開，她拍八點檔後，對方也在大陸工作，兩人聚少離多，聯絡時間和傳訊息次數也變少，她認為這是很多夫妻都需要克服的課題，因為溝通與相處都很需要，但畢竟有了小孩，婚姻不能當兒戲，溝通半年後，兩人才共同討論出離婚決定，目前全心在工作上的她認為：「現在離婚對我來說不是壞事，未來會復合也不一定！一切就交給緣份！」

被問是否後悔年紀輕輕就結婚走了這一遭？她說雖然離婚還有個小孩，但從來沒有後悔過，畢竟這也是人生歷練，說不定晚一點結婚也一樣會遇到，可能是命運的安排，重要的是她從中學習到不要再發生一樣的錯誤。目前他們還沒打算要讓剛滿4歲的女兒知道爸媽分開，且前夫月底就要回來台灣，完成居家檢疫後，也會回她台中娘家同住，一起幫阿嬤幫忙照顧女兒。

她知道很多人離婚後無法當朋友，但對她而言，前夫不是對她不好對不起她，兩人就是因為個性問題、聚少離多而選擇分開，算是好聚好散， 所以還是會聯絡關心彼此近況、討論小孩的事。目前兩人是共同持有小孩監護權，也會一起負擔撫養，「這是我們一起生的，是我們兩個的責任，會共同面對」。

她坦言離婚對阿嬤驚嚇比較大，一手帶大她的阿嬤也是新聞曝光才知道，還難過問她「為什麼」，不過阿嬤跟她依樣個性樂天，嬤孫兩人講完哭完，阿嬤就跟她說「沒要緊啦」，因為一直以來阿嬤的觀念都是「女人當自強」要靠自己、不要想著靠男人。

她說其實阿嬤之前就提醒過夫妻長期分隔兩地很容易出問題，「但這是他的選擇，他想去衝事業，離婚收場就是我們的命運，只能面對它、接受它」，至於究竟真正簽字離婚是何時，她說真的忙到忘記，「應該是今年過年前，只是那時我們還沒打算要跟家人講這件事」。

情場失意的她，工作得意，除了《多情城市》持續拍攝，她也在同步民視接檔大戲《黃金歲月》演出「世界西餐廳」的動感歌星阿嬌，劇中要載歌載歌專業演出，她開心表示「終於可以演自己年紀的少女了！」

年僅24歲的她，已經在台北買了預售屋，1年多後交屋，坦言就是拍了八點檔《多情城市》有存錢，加上買房本來也是她的人生目標，她也想把阿嬤跟女兒接上來台北住，可是阿嬤礙於跟街坊鄰居的好感情，還捨不得離開台中。