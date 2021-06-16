AZ疫苗擴大開打2天，全台傳出11起老年人於接種後猝死的案例，詳細死因需進一步釐清。(中時新聞網製圖)

日本贈送台灣124劑AZ疫苗，各縣市於15日起擴大施打，第一類至第七類族群將依序接種，首批接種對象包含75歲以上老人及65歲以上原住民。不過AZ疫苗才開打2天，截至16日晚間8時30分為止，全台已傳出11起老年人於接種後猝死的案例，分別為台北1例、新北3例、新竹市1例、新竹縣1例、台中3例、彰化1例、嘉義1例。至於猝死原因是否與接種疫苗有關，仍需進一步釐清。

●台北市：士林1例

台北市士林區一名96歲老翁16日上午接種AZ疫苗後，臉色蒼白、身體不適在房間休息，晚間6時突在家猝死。救護人員到場時，老翁已失去生命徵象，家屬表示因年紀已經近百歲，放棄急救。目前北市衛生局已前往採檢，死因是否與疫苗相關仍待釐清。

●新北市：淡水2例、板橋1例

新北衛生局指出，淡水2例死亡個案，1例是名88歲長者，15日接種後，16日上午接獲家屬通報死亡；另1例為81歲的洗腎患者，16日上午接種疫苗後，返家時出現不適症狀，家屬立即送醫急救後不治。

另板橋衛生所16日通報，一名在某養護中心的69歲男性，15日接種疫苗後，於16日上午死亡，但該名長者患有多重慢性病高血壓、糖尿病、十二指腸潰瘍等，詳細死因仍待進一步釐清。

●新竹市：1例

新竹市一名97歲林姓老翁14日上午赴新竹市東區疫苗施打站接種，隔日晚上出現發燒不適症狀，由家屬送院治療後，於16日清晨不治過世，死因尚待釐清。

●新竹縣：1例

新竹縣竹東鎮一名97歲高齡老婦人16日上午到衛生所施打疫苗，返家休息約2個多小時後陷入昏迷，失去意識，消防局據報到場時，老婦已無生命跡象。由於婦人是長期慢性病患，死因仍需經詳細調查才能釐清。

●台中市：3例

台中市南屯區90歲老婦人，施打AZ疫苗後，出現發燒且意識模糊，送醫急救後不治。衛生局指出，老婦生前患有阿茲海默症病史，近年都在醫學中心就診追蹤，近三個月先後因泌尿道感染及胸椎骨折就醫住院。

台中市西區94歲林姓老翁，15日施打AZ疫苗後，於16日上午被發現無呼吸心跳，醫護人員到場男子已明顯死亡。老翁生前患有阿茲海默症、糖尿病、高血壓等病史。

還有1例是60歲某護理之家住民，本身罹患癌症還有糖尿病，15日接種疫苗後於16日死亡。

●彰化縣：1例

彰化縣出現1例疑似施打疫苗後猝死的案例，一名86歲阿公，患有三高、慢性肝炎等多重慢性病史，於14日施打疫苗後無出現不適症狀，隔天15日下午，家屬回家發現死者沒有心跳、呼吸，經醫師判定死亡。

●嘉義市：1例

嘉義市1名83歲婦人15日接種AZ疫苗後，於16日傳出身體不適，出現嘔吐症狀，到院前已無心跳呼吸，急救後宣告不治，PCR採檢陰性，嘉義市衛生局表示，將通報疫苗不良事件，由中央判定是否與施打疫苗有關。