半導體龍頭英特爾於Six Five高峰會揭示對於基礎設施處理器（Infrastructure Processing Unit，IPU）的願景，IPU為一款可程式化網路設備，專門為雲端與電信服務提供商所設計，可降低額外效能開銷並釋放中央處理器（CPU）的效能，使其能在運算處理與儲存之間取得平衡。英特爾資料平台事業群技術長Guido Appenzeller表示，IPU是一種新的技術範疇，是英特爾雲端策略的戰略之一，解決當代資料中心的複雜性與低效率問題。

英特爾表示，IPU為一款可程式化網路設備，藉由在資料中心內部安全加速許多功能，智慧化管理系統層級基礎設施資源。IPU能夠讓雲端營運商轉移至全虛擬化的儲存與網路架構，並保持高效能與可預測性，同時還能夠擁有高度的控制性。

英特爾IPU可加速基礎設施功能，諸如儲存虛擬化、網路虛擬化、以及擁有專用協定加速器的安全性，將先前由CPU以軟體方式達成的儲存、網路虛擬化功能轉移至IPU，藉此釋放CPU核心。同時，IPU允許彈性的工作負載布局，提升資料中心利用率，讓雲端服務提供商能夠以軟體的速度，自行客製化基礎設施功能部署。

英特爾公司資料平台事業群副總裁暨乙太網路事業群總經理Patty Kummrow表示，由於與主要超大型業者的合作成果，英特爾已經憑藉著Xeon-D伺服器處理器、可程式邏輯閘陣列（FPGA）與乙太網路元件，於市場取得具規模的領導地位，首款以英特爾FPGA為基礎的IPU平台，已成功部署於多個雲端服務提供商，首款IPU特殊應用晶片（ASIC）亦處於測試階段。

英特爾之所以推出IPU方案，是考慮到不斷發展的資料中心將需要一款新的智慧架構，讓大規模分散式異質計算系統能夠無縫連接，並以單一計算平台的方式呈現。新架構IPU將協助解決現今資源滯留、資料流雍塞、平台安全不相容等挑戰。

英特爾將會推出更多基於FPGA的IPU平台與專用ASIC，透過軟體基礎達成並讓客戶能夠建立領先的雲端自動化軟體。英特爾強調，智慧資料中心架構將具備三大類計算，包括供通用目的計算的CPU、供特殊應用或工作負載應用的XPU、以及供基礎設施加速的IPU。各個部分將透過可程式化網路進行連結，以有效率利用資料中心資源。