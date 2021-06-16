繼香港在台辦事處上月18日暫停運作後，澳門特區政府今早宣布，在台灣澳門經濟文化辦事處將於6月19日起暫時停止運作。對此，陸委會表示遺憾，並強調我駐澳門辦事處將會維持正常運作。國民黨大陸部今指出，台灣與澳門民眾的權益更不該忽視，民進黨政府宜有實質、積極的對策。

國民黨大陸表示，兩岸關係持續惡化，繼香港政府暫時關閉駐台機構後，此次澳門政府亦做出同樣決定，陸委會表示「相當遺憾」外，宜有更實質、積極的對策。民間的交流不應中斷，台灣與澳門民眾的權益更不該忽視，民進黨政府宜有實質、積極的對策，勿流於空洞言詞。

在台灣的澳門經濟文化辦事處，主要職能是為澳門在台居民提供服務與協助，並促進雙方交流與合作，國民黨大陸部也呼籲澳門特區政府，應三思暫時關閉駐台機構的負面效應。

此外，國民黨大陸部指出，總統蔡英文曾承諾人民說要維持兩岸現狀，但現在我方與港、對澳關係倒退，這種退步的關係，並沒有維持任何現狀。馬政府時期，駐港及駐澳機構能更名並提升功能地位，港、澳政府更來台設立辦事機構，並簽署「台灣與香港間航空運輸協議」、「台灣與澳門間航空運輸協議」。

國民黨大陸部表示，香港和澳門一向扮演台海兩岸緩衝與交流的重要角色，希望此次港、澳暫時關閉駐台機構只是新冠疫情之下的權宜措施，期待在疫情和緩後，台灣及港、澳三方原本的辦事處能重新順利運作，惠及廣大人民。