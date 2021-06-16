桃園市交通局推出疫苗接種愛心計程車計畫，免費接送銀髮長輩打疫苗，每趟補助運將250元，運將讚是「及時雨」，能紓困又能服務長者。（蔡依珍攝）

桃園市交通局推出疫苗接種愛心計程車計畫，免費接送銀髮長輩打疫苗，每趟補助運將250元，運將讚是「及時雨」，能紓困又能服務長者。（蔡依珍攝）

桃園市交通局推出疫苗接種愛心計程車，接送銀髮長輩打疫苗不論距離每趟補助250元，運將大讚是「及時雨」，既能紓困又能照顧銀髮長輩，互相「好康道相報」，有人2小時就跑了8趟、賺進2000元，交通局統計，2天已服務9300趟次，鼓勵長輩多利用。

交通局因應高齡長輩疫苗接種計畫，協調6大車隊、共2320輛計程車組成疫苗接種愛心計程車隊，民眾憑乘車單到接種站給交通局服務人員蓋章，就能免費接送到家，市府每趟次補助運將250元，超過部分由民眾自付，昨首日出車5200趟次、今降到4100趟次，推測是首日施打對象限88歲以上長者，相對年長、需求較多所致。

「幾乎都在跳表100元上下！」司機陳登英說，接種站都服務鄰近里民，距離近，因此他乾脆不跳錶，第一天幾乎沒有停下，服務2小時就跑了7趟、賺進1750元，少數送到較遠處就當服務，也不另外收錢，今因大家「好康道相報」，排班等車的運將變多，最高等約40分鐘才出一趟車，雖遇到「搶食」，但累積也有4趟、1000元，心裡相對踏實。

陳登英也說，過去認真跑，1天可以有3000元入帳，近1個月運量剩不到2成，一樣的時間卻連油錢都不夠，常常入不敷出，曾跑5小時都沒生意，感嘆還有貸款壓力，真的是很辛苦，只能咬牙硬撐。

「兩個月來的最旺日！」司機李寧仁說，5月11日疫情爆發後，生意急凍，曾在路上跑4小時都沒有客人，乾脆回家躲起來，他說，桃園生態不如雙北，民眾習慣叫車，遇到路上攔車的人比看到鬼還難，認真滿腹理想加滿油在路上跑，一定會敗興而歸，但疫情衝擊，連叫車都歸零，今一天跑了6趟，堪稱是1個多月來生意最好的。