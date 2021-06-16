日前，以航警局警員身份考上警大公共安全研究所榜首的陳以倫，在發表考取研究所錄取心得時，因自爆過去自己都在打混摸魚，表示「我畢業就來到航警局，我103年畢業至今沒有受理過任何報案，沒開過任何罰單，基本上每天都是在過退休生活，幾乎2個月就出國玩，根本與社會與警界脫節」，荒謬言論引發各界抨擊，警政署今（16）日因此將其免職，並取消其研究所複試資格，消息曝光再度掀起社會爭議。

航警局第一個施打AZ疫苗的警員陳以倫，因順利考取警大公共安全研究所榜首，應要求替補習班撰寫推薦文，結果卻在文中炫耀過去7年日子過太爽，一夕間樂極生悲，暗指航警局超好混的浮誇言論遭外界砲轟，即使他出包後火速撤貼文、公開道歉，盼各界給予他一個機會，但通通為時已晚，不僅心得文截圖已遭網友檢舉，航警局獲悉後，日前先送上一支記過，並將其調離原有職務，今日中午，警政署更祭出重懲，認為陳以倫言論浮誇不實，嚴重影響警譽，經查其連續6年考績評列乙等，歷任幹部均考核評語皆為不佳，遂直接以2大過方式將他免職，連帶主管也要被追究行政責任，警察大學亦宣布取消陳以倫碩士班考試複試資格。

陳以倫遭遇一連串懲罰的資訊曝光後，PTT跟著熱議起來，許多鄉民認為這就是人在福中不知福的現世報，表示「這就叫過太爽不知低調」，但也有人批評警界懲罰根本沒標準，忍不住開酸「共產國家喔？說實話也被炒，笑死」，還有人高呼「這直接免職就太誇張了，一堆犯罪的也沒這麼嚴格。」並舉例先前警政署長陳家欽愛將張博鈞涉酒駕的案件，稱他列管未滿3年，事後竟然就調升為刑大司法組長；此外，還有台中市警局交通大隊吳姓警官，曾性侵警大女實習生，行政究責不過判休職，也未被免職，反觀陳以倫只不過說了個大實話，卻落得如此下場，因此該網友提出建議，表示「講真的直接調他去雙北一級戰區，蹲好蹲滿痛苦幾十年都比較好」，同時他也研判「我看行政訴訟應該是有得打了。」

一名航空警察局安檢大隊陳姓男子，自爆「航警局爽生活」，據悉航警局長林順家仍為此震怒，警局也將懲處記過1次並調整職務。（圖／翻攝臉書）

對此，航警局督察長黃惠生出面解釋，指陳以倫的行為確實違反《公務員服務法》第4條第1項第2款「公務員未得長官許可，不得以私人或代表機關名義，任意發表有關職務之談話。」第5條「公務不得有驕恣貪情，奢侈放蕩等足以損失名譽之行為。」又他將考取研究所心得公然PO於網路，也違反《警察人員服務守則》第10條「警察人員應重視榮譽……不得有損其職位尊嚴或職務信任之行為，以維警察人員形象」，加上《考績法》第12條第3項規定「言行不检，致嚴重損害政府或公務人員聲譽，有確實證據者」，綜合上述，航警局才會祭出2大過重懲。

不過對比過往案例，許多言行失檢或觸法的警員也沒有遭到免職，如太陽花學運時期，台中市霧峰警分局蘇姓警員在臉書嗆「停休！北上立法院抓女暴民…套子我帶了，準備被我X暴吧！覺得帥氣」，還有警員留言回應「要把魏揚打到胃潰瘍」，2警不當言論均觸法遭法院判緩刑，但事後也僅被記過調職。另外近期的松山、北投之亂，警察嚴重違反警紀，格式化監視器、跟黑幫喬和解、讓黑幫老大在偵查隊管制區探望小弟等，各種違法行徑樣樣來，也未有警員、警官被記大過，由此可見，陳以倫白目炫耀過太爽遭免職，有違反法律比例原則之慮。

針對航警局高層雙標剝奪基層警工作權的罵聲，警政署人事室再度引援法條回應，陳以倫收到免職處分若不服，可依據《公務人員保障法》30條第1項規定30日內向「公務人員保障暨培訓委員會」提出覆審，如覆審結果也不滿意，可再提行政訴訟交由法院裁定最後結果。

據悉，近年台陸停止兩岸交流、陸客自由行，加上去年新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發，旅客入出國境運量大降，航警局「勤務確實有比以往輕鬆」，不過航警基層進一步解釋，航警安檢單位絕非如陳以倫所言，是一個「過退休生活」的單位，負責入出境旅客行李、人身安檢，業務本來就相當繁重。