資深藝人長青（本名吳新三）今（16日）因為心律不整宿疾引起多種器官衰竭，下午2點離開人世，享年76歲。大女兒lulu表示，這段時間爸爸都在醫院治療，2003年長青開始心律不整，家人經常進出加護病房陪伴，長青突然的離世，引起許多藝人朋友的不捨。

在2006年時長青62歲與嫩妻32歲鍾淑雅結婚，他曾得意地向大家表示：「只要有愛，就可以在一起。」年齡不是距離，長青曾經心臟開過刀，對方不離不棄的照顧，因此感動長青向鍾淑雅求婚，並為了鍾淑雅開始戒酒、戒煙，64歲長青與愛妻鍾淑雅生下一女兒，現在女兒已經讀小學六年級，如今不幸過世，以往幸福的感受只能成為美好的回憶。

資深藝人長青出道58年，擁有許多戲劇代表作品，連續劇《傻女婿》、《鳥來伯與十三姨》在戲劇中飾演「香腸伯」為家諭戶曉的演員，經常演出許多鄉土電視劇，後來長青漸漸地淡出螢光幕前，偶爾會去歌廳登台演出。

1986年長青主持綜藝節目《天天開心》(圖/youtube)

早期長青在1986年主持《天天開心》與石松、司馬玉嬌，三人共同主持該節目，當時是在中午播出也成為最受歡迎的節目，該綜藝節目每一集分為三段，第一段為時裝短劇單元，第二段為古裝短劇單元，最後一段為閩南語歌手的打歌時間，用閩南語台詞做為節目結尾，他的離世，令許多人懷念這位優秀的甘草演員。