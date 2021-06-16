15日起全台各縣市為85歲以上長者施打疫苗，各縣市都傳出狀況，除了台北市施打場所混亂外，狀況最多，另外南投也因預約電話打不通，引爆民眾怒氣。相對高雄施打疫苗動線佳，獲得市民肯定。兼任民進黨主席的總統蔡英文今天在線上舉行民進黨中常會，特別讚揚綠營執政縣市，用了很大的心力，把橫向協調做好，讓施打可以順利進行。

蔡總統今天以線上會議的方式主持民進黨中常會，據中央社報導，蔡英文表示，這幾天高齡長者開始接種疫苗，後續的疫苗施打，範圍會更廣、人數也會更多；各縣市政府是施打疫苗的最前線，請務必把現在的經驗累積起來，有問題就要修正、有狀況就要解決，為後續的疫苗施打，做更充分的準備。

蔡英文還稱讚綠營執政的縣市，用心讓施打可以順利進行。她表示，這是台灣第一波全國大規模施打疫苗，地方政府、尤其是民進黨幾個執政縣市，都用了很大的心力，把各局處的橫向協調做好，讓施打可以順利進行。

蔡英文接著表示，很多民代也到施打的現場幫助協調、反映問題，施打過程有很多可以精進的地方，也都能夠立即改進，做到更好，大家都辛苦了。蔡英文認為，台灣正受到國際社會的矚目，因此當前大家的要務，就是要把疫情控制住，我們自己穩住，台灣也才能在國際舞台上站穩腳步。