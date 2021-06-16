資深藝人長青出道近60年，憑著主持《天天開心》，還有在長壽劇《鳥來伯與十三姨》中的香腸伯一角，廣為民眾所知，身體一向勇健的他，今(16日)被證實在家中因心臟宿疾逝世，享壽76歲，消息震驚演藝圈。長青個性開朗，在演藝圈人緣極佳，昔日更曾自爆與「台灣一代笑匠」許不了後台「比大小」秘辛，逗得眾人哈哈大笑。

長青3年前曾上白冰冰主持中視《冰冰Show》，一點都看不出來超過70歲的凍齡模樣，令白冰冰讚嘆不已，對此長青一秒回應：「不是，因為我沒念書，所以不會作文(台語)，所以沒皺紋。」反應超級快。

接著白冰冰更爆料，有傳以前長青在後台都與許不了在賭博，好奇兩人到底在玩什麼？長青則說：「比大小啊，大家都拿出來比啊，從口袋拿出來比。」原來長青說的比大小，是比鈔票號碼的最後一碼，讓白冰冰驚呼連這樣也能賭，長青則一臉正經表示：「不然你外面遇到哪有帶牌的。」

長青還提到許不了那時候是「已經很紅了，但還沒被押走」的狀態，資深女星連明玥一聽立馬接話：「就是哥哥(長青)找人比大小，比到一些錢給人家贏走，許不了才去借錢，那時候才會被押去拍電影。我常說你會有報應，早晚他會來抓你。」長青也神回：「不是，怎麼說到報應去？報應害我娶到漂亮老婆，還生漂亮小孩。」巧妙化解尷尬氣氛。