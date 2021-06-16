澳門政府今稱暫停在台處運作是因派駐人員簽證未獲我方批准，對此陸委會表示，2019年1月起澳府對我派駐澳門辦事處人員設置不合理的政治要求，阻擾人員正常輪調及駐處的運作，違反2011年雙方換文內容。澳府居然無視其強加政治條件在先，還指責我方阻擾其在臺辦事處運作，本會對此表達強烈抗議。

陸委會指出，澳門在臺辦事處係依據臺澳2011年互設辦事處換文所設置，旨在服務雙方民眾及處理事務性問題，並未觸及「九二共識」等政治性議題；澳方刻意曲解協商現實，混淆視聽，我方難以認同。

陸委會強調，長期以來，臺灣均秉持互惠原則，以民生福祉為念，戮力推動臺澳關係，並竭盡心力協助澳門在臺辦事處運作，且從未要求其人員赴任須簽署任何附加條件。惟2019年1月起澳府對我派駐澳門辦事處人員設置不合理的政治要求，阻擾人員正常輪調及駐處的運作，違反2011年雙方換文內容。澳府居然無視其強加政治條件在先，還指責我方阻擾其在臺辦事處運作，本會對此表達強烈抗議。

陸委會重申，儘管外在形勢嚴峻，我駐澳門辦事處仍會堅守崗位，為民眾提供服務。至於澳府暫停其辦事處運作，致影響民眾權益，所有後果理應由澳府承擔。