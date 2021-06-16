本季NBA前三隊人選出爐，一如往常引來一些爭議，聯盟助攻王、全季平均大三元的巫師隊後衛韋斯布魯克(Russell Westbrook)，塞爾提克猛將塔圖(Jayson Tatum)，老鷹後衛崔楊(Trae Young)等人全數落選。最可惜的是韋斯布魯克，他的獲得MVP選票比詹姆斯(LeBron James)還多，結果詹姆斯入選，韋斯布魯克反倒沒入選。

最佳五人為1位中鋒、2位前鋒、2位後衛，韋斯布魯克是後衛，他的位置與前鋒詹姆斯不同。因此更冤枉的是塔圖，他是所謂的搖擺人，能打前鋒與後衛，他在後衛位置的得票數超過籃網隊厄文(Kyrie Irving)，結果厄文入選，塔圖卻落選。原因是塔圖在前鋒位置的得票比較多，自動被視為前鋒，他在後衛的選票就不算了。

塔圖本季場均26.4分、7.4籃板、4.3助攻，不能入選前三隊還造成他荷包的損失，他因此不能簽下超級合約，損失額外的3300萬美元（新台幣9.1億）。

這種在多個位置有表現的球員比較倒楣，勇士隊格林(Draymond Green, 前鋒兼中鋒)、公鹿隊米德頓(Khris Middleton, 前鋒兼後衛)都吃過相同的悶虧。這算是保護了專職的中鋒和後衛，不然他們的選票可能被一些優秀的前鋒給壓過去。

當然也有一些球員名利雙收，獨行俠東契奇(Luka Doncic)連續兩年入選聯盟第一隊，今夏正好可以續約，達到5年2億美元的超級合約門檻。七六人的恩比德(Joel Embiid)入選第二隊，取得4年1.9億美元的續約資格。