繼藍委洪孟楷接獲陳情，踢爆工業區被要求造冊打國產疫苗，國民黨主席江啟臣隨即也揭露，台中市工業區廠商協進會欲調查工業區接種疫苗意願，若不願施打「國產疫苗」或「指定疫苗者」勿列入造冊，這已引發民眾恐慌，他痛批經濟部超前授權，要求說清楚是基於何種目的。
江啟臣表示，據民眾陳情資料顯示，經濟部針對工業區大規模施打疫苗預作準備，工業局已在台中工業區盤點適當地點設置疫苗施打站，其中注意事項提到，「如果員工不願施打『國產疫苗』或『指定疫苗者』，請勿列入名冊」。
江啟臣指出，這已引發民眾恐慌，民眾擔憂是否未列入造冊就無法接種疫苗，是否就被點名作記號列為黑名單，但目前國產疫苗尚未經過三期試驗，也沒有通過衛福部的緊急使用授權，民眾根本無從判斷，質疑這是否在「超前授權」？
江啟臣強調，選擇接種哪個疫苗是民眾的權利，政府最重要的責任是找到充足、安全有效的疫苗，質問經濟部所屬的台中工業區進行如此大規模表態調查，經濟部敢說不知情嗎？工業區是否受到不正當的壓力，要匡列如此不合理的「排除條款」？
江啟臣質疑，未經三期測試的國產疫苗，經濟部卻未審先過，超前確定緊急授權了嗎？一定會通過緊急授權是蔡英文總統告知經濟部的嗎？蔡英文要台中工業區的基層員工，乃至全民都當無國際認證疫苗的白老鼠嗎？
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