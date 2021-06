YT傳送門: https://youtu.be/YLgLcQXCYCo Twitch傳送門: https://www.twitch.tv/otakuarmy2 民進黨兵敗如山倒我不在乎,但你不能防疫也兵敗如山倒,全國國民都有危險ㄟ!這已經不是政治和選舉問題了,我的命跟大家一樣重要,民進黨只在乎選舉,我在乎我的命啊! 今日菜單【沒有贊助 總花費為:3880元】 波士頓龍蝦手工細麵 Homemade Tagliolini with Boston Lobster $1,880 怡園澎湃小宴 Yi Yuan Set Menu $2,000 醉香白玉腿 與椒鹽小卷 Shaoxing Drunk Chicken Legs, Sautéed Squid with Salt and Pepper 廣東老火例湯(台灣豬) Seasonal Double-boiled Soup 蝦仁麻婆豆腐(台灣豬) Mapo Tofu with Shrimp and Minced Pork 農村小炒松阪豬(台灣豬) Stir-Fried Kobe Pork 清蒸玉露鮮魚片 Steamed Live Fish Filet 清炒季節時蔬 Stir-fried Mixed Vegetables 精緻港式點心(台灣豬)及白飯 Sherwood Dim Sum Platter, Steamed Rice 民進黨兵敗如山倒我不在乎,國際間處處被打臉,泰國也打妳臉,菲律賓也打妳臉,這我都可以忍,但你不能防疫也兵敗如山倒啊,全國國民都有危險ㄟ!這已經不是政治和選舉問題了,我的命跟大家一樣重要,民進黨只在乎選舉,我在乎我的命啊!然後還有那種讓民眾很難走高速公路閘道的白痴防疫政策,你不敢禁止民眾移動,不敢取消假期,不敢用水槍射上高速公路的人,就用閘道管制來刁難開車的人,結果公車、救護車、假日上班者、物流車、快遞貨運全都中標 這他媽的到底是甚麼白癡政策?以後要不要規定全民服用含笑半步顛,為了避免毒發因此大家只能不笑不走路,減少人際接觸。然後衛福部還要發文感謝大家配合?!再說一次,白癡,支持這種政策的人是奴性白癡! 民進黨最近竟然出來放話說自己側翼作戰失控,問問阿亮這到底甚麼意思啦?但是本人在網路上,混了這麼多年,見過那麼多蜜語甜言,我可以分享一下國民兩黨的差別:當國民黨叫大家團結一致對外時,表示他們覺得自己快要打贏;當民進黨叫大家團結一致對外時,表示他們覺得自己快要打輸,你看對不對!而且有眼睛的人就可以看出來,他媽的哪有甚麼側翼暫時休息這回事,這些人照樣打雙北打得跟打狗一樣!說休息是不是騙小孩呢? 另外還有上次阿亮來的時候談到台灣是不是只跟日本要了一百萬劑,人家還好心多給,但許多側翼就是不信! 只好這樣了,各位居酒屋翻譯家大家好,這次我就不用請陳弘美老師出來打你們臉了,不要只用總之先來一杯生啤等級的日文來翻譯,佐藤正久國會議員的發言的確就是如同我們之前所翻譯的一樣,台灣後面沒有再跟日本要疫苗。這次我們一樣請駐日代表謝長廷,加上日本外相茂木敏充來打各位的臉。 在蘋果日報的野島剛訪問謝長廷的專訪中,野島剛問了謝長廷:【接下來還會有第2次跟第3次的提供嗎?】謝長廷的回答不是總之先來一杯生啤,而是:【沒有下次的約定。但我們希望能用其他方式拿到多一點疫苗。】 根據聯合報的報導,日本外相茂木敏充是這樣說的:【茂木表示,正評估提供東協多國疫苗,同時,是否二度援助台灣、越南,也一併在評估之列。】,台灣上次沒多要,現在日本還要評估要不要再給。 總之,每次打臉我都累了,還請各位居酒屋翻譯家不了解日本政壇就不要出來分享自己在居酒屋怎麼點啤酒了,疫苗又不是啤酒。【笑】 另外,最近高端的免疫橋接和股價引起了那麼多的討論,但是黨跟元首為什麼還是一意孤行,到底背後是誰在堅持,誰在保證,誰在運籌帷幄找各種各樣的力量來消滅任何膽敢對疫苗提出挑戰的人?而且他們還各種亂放話,一下說是泰國阻擋疫苗出來(事後推到路透社翻譯錯誤,但我看原文就是沒講清楚啊),一下說是菲律賓覺得可以用我們的EUA(結果又被打臉),這樣的國際級打臉是不是已經資源不足才會導致這樣一連串的悲劇呢? 如果說總統身邊有甚麼位高權重又是生技業的大老,那麼人數不多ㄟ,難道只有那一個不能說的人嗎?【瞇眼】這個不能說的人會不會是外表看起來造橋鋪路行善積德,但其實骨子裡做了很多錯誤決策只是形象太過清新我們懷疑不到他身上呢?【再度瞇眼】 阿宅萬事通語錄貼圖上架囉 https://reurl.cc/dV7bmD​ 【加入YT會員按鈕】 https://reurl.cc/raleRb​ 【訂閱YT頻道按鈕】 https://reurl.cc/Q3k0g9​ 購買朱大衣服傳送門: https://shop.lucifer.tw/