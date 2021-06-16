美國總統拜登(Joe Biden)和俄羅斯總統普京(Vladimir Putin)在日內瓦湖（Lake Geneva）邊的拉格蘭奇別墅（Villa La Grange），展開了備受期待的美俄領袖峰會，由於在會談之前，美俄兩國的立場幾乎是針鋒相對，因此初見面時，氣氛顯得有些尷尬，在一群記者面前的合照中，兩人似乎都避免直視對方。

美聯社報導，他們的會談預計將持續4到5個小時，普丁在會前說「希望這場會談能有具體成果」，拜登則僅說「有面見面總是好的」。當記者問拜登，普丁是否值得信任時，他沒說話，而是點了個頭。

日內瓦峰會地點-拉格蘭奇別墅。(圖/美聯社)

做為東道主的是瑞士總統帕梅林（Guy Parmelin），他表示很歡迎兩國領導者來瑞士參加峰會。

幾個月來，美俄雙方就各自立場以尖銳的言辭抨擊對手，比如拜登一再呼籲，普丁應該調查或收手俄羅斯駭客對美國進行的惡意網路攻擊；並直斥俄國政府 糟蹋民主，監禁俄羅斯知名的反對派領導人納瓦尼(Alexei Navalny)，並干涉美國多次選舉。

普丁也有回應，他譏諷今年1月6日的美國國會大廈滋擾事件，反諷美國沒有立場談什麼民主規範，並堅稱俄羅斯政府並沒有發動什麼駭客與網路攻擊。

即便如此，拜登表示，如果美國和俄羅斯最終能夠找到一種「穩定性和可預測性」的交流，這就是重要的一步。拜登早些時候對記者說：「我們應該確定在哪些方面，符合我們的共同利益、符合世界的利益，然而加以合作。並探究出及我們哪些事情不同意，並找到明確的底線。」

不過，普丁的發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)則說「預計不會有任何突破，俄美關係的緊張局勢，要談出什麼結論太困難了。」

他只說：「其實，兩國總統同意會面，並願意開始公開談論問題，這本身就已經是一項成就。」

這場高峰會，美國總統的主要助手是國務卿 布林肯(Antony Blinken)，而俄羅斯總統的助手是外交部長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)，雙方都會有一名翻譯，另各有5名高級助手。

峰會結束後，雙方不開聯合記者會，而是各自單獨舉行。普丁先舉行，而後拜登再接受記者提問。這是白宮提出的方案，理由是不想要顯得拉抬或肯定普丁。