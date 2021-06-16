台股在端午連假回來之後，這禮拜只有四個交易日，不過內容依舊精精，就在昨(15)日的貨櫃航運三雄，萬海、長榮與陽明，全部都亮燈漲停板鎖死，而今(16)日儘管是台股6月份的選擇權與期貨結算日，依舊難檔貨櫃航運股的漲勢，萬海與陽明盤中又雙雙觸漲停，大盤航運類股的成交量佔比，一度超過6成之多，反觀台股最大宗的電子類股成交占比，僅剩下3成而已，航運股的火燙程度，真的無法用過去的經驗來看。

在過去這一個月的時間，大概從5月爆發本土大規模感染新冠肺炎以來，貨櫃三雄皆飆出驚人的漲幅，其中萬海最驚人，過去一個月狂飆157%，是最強的貨櫃人氣指標股，而長榮則居次飆出110%，最後的陽明也能大漲有89%。貨櫃三雄一路不回頭的走勢，也造就很多散戶想買卻不敢買，呈現看的到、卻吃不到的狀態。到底貨櫃航運三雄還能不能進場，絕對是目前各大台股相關的股市論壇，最火熱的問題。

筆者針對這個問題分享目前貨櫃航運的操作方法，可用連續5日股價的平均線(MA)來操作，但是要保持平常心，不用當股價一拉回碰到5日線就賣出，反而要看是不是連續二日以上的收盤價，有明顯跌破5日線，如果是，那就必須先賣股獲利了結或停損出場，之後再伺機進場；如果只是跌破一天，隔天又站回來5日線了，那就不用擔心，可以續抱手上的貨櫃航運股，賺到相對大的獲利空間。

其實不只是台股瘋航運，全球股市都在瘋相關貨櫃航運股，近期大陸廣東深圳鹽田港塞港，大陸的中遠海控，過去一年大漲652%，股價也是漲得非常驚人。所以，貨櫃航運股不需要看壞，但是也不需要預設高低點，不用看過去的低點做股票，只要用一套紀律穩定進出，筆者相信可以克服大部分散戶的心理關卡，然後不會看的到、吃不到，波段操作就可以一同努力邁向偉大航道！

（本文作者為摩爾投顧投資長郭哲榮）

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