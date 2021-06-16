《愛的奧特萊斯》16日舉辦線上首映記者會。（LINE TV提供）

姜典、黃禮豐飾演機械系大一新生，是哥兒們。（LINE TV提供）

傅孟柏飾演古怪業務PAUL。（LINE TV提供）

宋偉恩飾演項婕如前男友。（圖／LINE TV提供）.jp

全台首部直式微想劇LINE TV《愛的奧特萊斯》16日舉辦線上首映記者會，由《追婚日記》億萬票房導演安竹間帶領傅孟柏、姜典、項婕如、黃禮豐、葛盈瑄、宋偉恩、姜予一起受訪，分享新一代年輕人的「換愛感情觀」。近來疫情嚴重衝擊行各業，工作停擺的黃禮豐坦言，去年就有申請3萬紓困金，今年為了繳房租也已申請，「還沒拿到，也不知道要問誰，因為有點等不及」，項婕如這次也申請了，但兩人都說還未知是否達到核發的門檻。

星途很被看好的項婕如表示，去年把申請機會留給其他人，但今年為了防疫，有兩個工作都暫停、這段時間完全沒有收入，不知道疫情接下來狀況、何時才能順利工作，三級警戒已經超過1個月了，內心真的滿緊張的，為了未雨綢繆才加入申請之列，但有覺得自己只是工作延後，比起必須在第一線努力的醫護界朋友，自己可以好好待在家做好防疫，已經是很幸福的事。

該劇新人演員姜予是柯震東同門師妹，拍攝前柯震東還特別叮嚀她「放輕鬆，好好的去闖」。她坦言暗戀師兄柯震東很久，從《那些年我們一起追的女孩》時就很喜歡他，18歲生日時還主動私訊給他「請問可以祝我生日快樂嗎」，真的獲得偶像祝福時超級開心到爆哭，後來成為同門時，柯仍是她的偶像，一開始見到他時也會整個人超緊張、狂冒汗，但至今還沒有面對面主動跟師兄講過這件事。她也透露會成為柯的師妹是因為那次私訊後，她隔天就收到經紀人問她要不要來面試，加入公司後才知道是柯隔天就跟經紀人推薦找她來試鏡，「很幸運，也很感謝他」。

《愛的奧特萊斯》打造懸疑奇幻的虛擬愛情採購聖地 -『愛的奧特萊斯(THE LOVE’S OUTLET)』，全劇比照電影超高規格製作，結合時下年輕人最愛的懸疑與愛情喜劇類型，符合現在手機世代手機「直式」及「短影音」使用行為的新嘗試。劇中拋出青春懵懂大學生活的極致選擇題 -「如果可以買下夢寐以求的愛情，你願意拿什麼交換？」，闡述四位主演姜典、項婕如、黃禮豐、葛盈瑄在劇中全國最高學府聖南大學中發生的青春校園愛情奇幻生活，更邀請到金鐘視帝傅孟柏、披薩外送男神宋偉恩及螢幕處女秀的姜予、夏浦洋共同參與演出。

傅孟柏形容表演時有很多自言自語狀態，穿得很體面卻講一堆奇怪的話，角色要俏皮，但為了配合「直式拍攝」身體不能往左右動，所以只能轉圈圈，他也為此設計了可愛小動作。不過最大挑戰，是很多時候是一次要講一連串的台詞，當所有幕前幕後的工作人員都安靜著盯著他時，自己卻要彷彿活在自己的世界並持續的呈現「High咖狀態」，一旦台詞講錯時腋下的汗都流到腰部，「這需要全然的拋開羞恥心」。被問及若要用優點換取愛情，則與項婕如同樣都認為因對周遭事務太過敏感，想用「心思細膩」來交換。

女主角項婕如這次演出前還替角色設定星座，除了自己融入劇中狀態，同時透露劇中一場爆哭橋段剛好遇到寒流所以印象特別深刻，尤其當天劇中戲服是比較容易走光的狀態，結果同劇演員葛盈萱前來「神救援」，把自己的小可愛借給了她，「我們因此有了小小的肌膚之親」。不過當天的哭戲讓她哭得很有成就感，「有一種停不下來宣洩，一邊哭一邊流鼻涕，心想都快吃到鼻涕了，導演怎麼還不喊卡」。

擁有馬德里國際電影節影帝頭銜的黃禮豐，這回在劇中與男主角姜典有許多親密互動，除了壁咚、上床外，還一起洗澡。姜典坦言，與他相處後覺得對方「很有魅力，如果是喜歡男生應該會愛上他」。這次首度獨挑大樑就飾演重要角色的姜典表示，試鏡時完全不知道是要挑戰主角，「導演打電話來時大吃一驚，能有這樣的機會心中非常感恩」，對於劇中很多角色最後都會喜歡上姜典，他笑說現實生活自己比較低調，「沒有主角命」。

宋偉恩劇中是個控制狂的恐怖情人，因感情上的不安全感而對前女友項婕如控制欲很強。私下的他透露自己在感情關係裡也偏向沒有安全感，但是個會護食的「犬系男友類型」，會把浪漫表現在生活中的小細節，比如說貼心接送、買食物的表現上，做過最暖的是大雨中幫忙撐雨傘。不過這回演出外放的喜劇表現，導演讚賞他比想像更自戀好笑，驚喜他完全沒有偶像包袱，並封他為「自戀狂魔」。

有著PTT表特女神封號的葛盈萱，為該劇破例吃了10幾年沒有吃的甜點，「因為我有乳糖不耐症，這次大概都把甜點道具都吃光，大約有超過8吋」，導演補充說至少有15片，道具全吃光光。