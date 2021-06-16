國內疫情嚴峻，讓負責相驗遺體的外勤檢察官、書記官、法醫師出現染疫風險，並有產生防疫破口之虞，法務部上月向中央疫情指揮中心爭取將檢察官、書記官、法醫師列為第二類優先施打疫苗人員。

由於有不少死後確診案例，法務部上月向指揮中心爭取將檢察官、書記官、法醫師等列為第二類優先施打疫苗人員，指揮中心昨（15日）回函同意，全國各地檢察署開始忙造冊、建立施打名單。豈料，現在竟傳出，台南地檢署早在13日已有上百名檢察官、書記官施打完疫苗，其他地檢署檢察官聞訊傻眼：「要查檢察官偷打（疫苗）嗎？」。

國內疫情嚴峻，由於有不少死後確診案例，讓負責相驗遺體的外勤檢察官、書記官、法醫師出現染疫風險，並有產生防疫破口之虞，法務部上月向中央疫情指揮中心爭取將檢察官、書記官、法醫師列為第二類優先施打疫苗人員。指揮中心15日同意把外勤相驗的檢察官、書記官、法醫師、檢驗員、辦理相驗事務的檢察事務官、外勤公務車司機等人，都列入第二類施打名單。

就在全國各地檢察署還在忙著造冊、建立施打名單，據ETtoday新聞雲報導，台南地檢署早在13日已有上百名檢察官、書記官接種疫苗。

台南地檢署襄閱主任檢察官林仲斌解釋，地檢署業務跟警方相似，會直接面對、接觸來自各地的民眾，所以才將這些第一線人員列冊，交由台南市府決定是否符合施打資格。依市府回覆，在13日到台南市東區復興國中的接種站施打AZ疫苗。而人事、會計等內勤人員則未排入。

有其他地檢署檢察官聞訊相當傻眼，氣憤表示「檢察官自己偷打要查？」；也有人擔心，南檢行為是否會被外界批評特權、插隊，導致其他外勤疫苗保障被取消。