朴子工業區廠商聯誼會為未來大規模施打疫苗，外界擔憂這是替施打國產疫苗座準備，經濟部16日澄清，這是工業局與工業區廠商聯合總會合作，為未來大規模施打疫苗，預先調查工業區內廠商意願及場地規劃。也讓未來大規模施打時，除可APP預約外，也預先規劃在工業區內集體施打的可行性，以提高疫苗接種效率。

工業局指出，有鑑於國際對疫苗仍是需求大於供給的情況，目前國內疫苗為分批到貨的模式，因此施打的對象由疫情指揮中心依專業規劃疫苗施打優先順序。未來待後續疫苗陸續到貨後，未來國內仍有大規模施打之必要。國人除了可以疫苗預約APP的模式預約施打外，為提高施打效率，以及維持工業區產線作業及整體經濟動能，經濟部工業局與工業區廠商聯合總會討論，搭配指揮中心規劃進行外展施打服務，以有效率施打疫苗達到群體免疫的防疫效果。至於疫苗的種類，當然也需符合衛福部核准之的合法疫苗。

針對工業區大規模施打疫苗，工業局指出，現僅先進行相關事先規劃作業。包括在各工業區內盤點適當場地，設置疫苗施打站，規劃規模則為施打時，以每一場地1天須施打1,000人，同時施打場地中需有等待區、報到處、醫師問診處、施打處、留觀區之設置。為使作業能夠有效率，現階段請廠協會先行調查意願及進行造冊。由於大規模施打未必可自由挑選疫苗廠牌，因此部分廠協會在調查時，也將此因素納入造冊考量。