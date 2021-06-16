中央氣象局表示，本周受西南風影響，迎風面的中南部清晨到上午雨勢最明顯，明(17)日周四至周六早上，西南風與陸風輻合帶來的降雨將比這兩天更加明顯，中、南部沿海與平地將有大雨，局部地區小心短時強降雨；午後東北部、東部地區及北部山區也有零星短暫雷陣雨；下一波梅雨鋒面下周二報到，恐將帶來致災性豪雨。

氣象局指出，明(17)日苗栗以南地區天氣較不穩定，出現短暫陣雨或雷雨的機率高，清晨至上午的降雨主要在中南部沿海及平原，中午之後則轉為以內陸及山區為主，雨勢有時會稍大，請留意短延時強降雨，至於北部及東半部則為多雲到晴，午後東北部、東部地區及北部山區有零星短暫雷陣雨。

16-17日定量降水預報。(圖/氣象局)

溫度方面，各地高溫約32至35度，北部可來到36、37度，其中大台北盆地、東半部近山區及縱谷內容易出現36度以上高溫。西南風偏強，苗栗以北、基隆北海岸、東南部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海空曠地區及馬祖易有8到9級強陣風，大臺北地區也有較強陣風。

氣象局強調，周四至周六（17-19日）清晨到上午這段時間，是對流雲發展最旺盛的階段，並且逐漸往陸地移動，將未西南部沿海及平原地區帶來時間短、雨量大的驟雨。

下周日（20）日起南方上來的水氣更多，中、南部的天氣更加不穩定，下一波梅雨鋒面下周二報到， 北方滯留鋒有再次南下的徵兆，又將有劇烈天氣出現，恐將帶來致災性豪雨。