歐洲聯盟外交人士表示，由於白俄羅斯先前迫使瑞恩航空（Ryanair）一架客機轉降在首都明斯克以逮捕異議分子，歐盟各國大使今天同意對白俄78個個人和7個實體實施制裁。

外交官表示，受制裁的其中7人與上個月白俄羅斯強迫客機轉降事件有直接關聯，另外71人則與白俄政府更大規模的壓制反對派人士運動有關。

預計歐盟外長21日會談時將正式通過制裁措施。

白俄強人總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）5月23日派遣戰機，攔截原定從希臘雅典飛往立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）的班機，迫使這架客機轉降明斯克（Minsk），以逮捕反對派記者普羅塔塞維奇（Roman Protasevich）和他的女友，引發國際公憤。

歐盟做出反制，禁止白俄羅斯航空公司飛越歐盟領空，也要求歐盟航空公司避免飛越白俄羅斯空域。

布魯塞爾當局目前也正擬訂計畫，欲打擊白俄經濟的關鍵領域，肥料生產和在歐洲發行的債券可能是被鎖定的目標。