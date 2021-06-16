連俞涵在《茶金》飾演張薏心。（公視提供）

溫昇豪飾演失意戰俘劉坤凱，人稱KK。（公視提供）

郭子乾飾演茶葉大王。（公視提供）

薛仕凌飾演力爭上游的窮學生范文貴。（公視提供）j

公共電視與客家委員會合製時代生活劇《茶金》，16日釋出首支30秒超前導預告，由女主角連俞涵打頭陣，並推出超高畫質4K／UHD HDR（高動態範圍）版，且公布了連俞涵與郭子乾、溫昇豪、薛仕凌、黃健瑋、李杏、許安植七位主演的角色海報，預告今年第四季於公視及客家電視首播，引起網友熱烈討論，直呼預告30秒不夠過癮，連俞涵嬌喊：「小吉（客語「小姐」）受寵了！但是小吉好孤單！期待與團隊一起展現給觀眾！」而典雅卻洋溢低調奢華的現代復刻海報設計更令人眼睛為之一亮。

《茶金》結合夯劇《火神的眼淚》，以及《我們與惡的距離》、《一把青》金鐘製作團隊聯手打造，推出台灣首部4K／UHD HDR製作連續劇，試圖挑戰台劇地板新高度，呈現細緻的時代美學與氣味。在超前導預告中，快節奏的影像與音樂，連俞涵快速穿越於不同的場景，造型、儀態、與旁人互動不斷的改變，令人目不轉睛；她的每個動作、眼神，彷彿隱藏著解開茶金寶藏的密碼，讓人猜不透她究竟是女商人還是女間諜，十分神秘。還有網友探究預告中白色的石頭究竟是什麼？更想不透為何下個鏡頭會出現火花，十分令人玩味。

在角色海報部分，陣容堅強的七位硬底子演員一字排開，由金鐘造型指導姚君操刀，考究的戲服、搭配髮型、精緻妝容，完全打破觀眾對七位演員原有的印象，演員們如同從珍藏70年的海報中走出來，脫胎換骨、栩栩如生！連俞涵在劇中飾演茶商千金張薏心，接受日本教育長大，她看了角色海報忍不住大讚：「好有昭和風！」也讓她想起朋友曾說，她跟小津安二郎御用女演員原節子有幾分神似！而她看到溫昇豪所飾演的劉坤凱（人稱「KK」）海報，馬上「小吉」上身，直稱讚：「KK好帥！」她還開玩笑說：「在片場我只認得KK，不認得溫昇豪啊！」

《茶金》全劇共12集，由瀚草影視與公共電視製作，剛剛風光落幕的《火神的眼淚》製作人湯昇榮，與金鐘導演林君陽繼《我們與惡的距離》後再度攜手合作，製作《我的婆婆怎麼那麼可愛》的公視資深製作人徐青雲、客家電視金獎製作人羅亦娌共同製作。這是導演林君陽首度挑戰執導時代劇，他說：「沒有做過的，更要挑戰！」湯昇榮也期待透過這部戲，「展現台灣人不畏國際情勢多變、大環境詭譎，堅持信念，從不向環境低頭的特質，在逆境與不安中，找到正向的力量。」