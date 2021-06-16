台灣近年來電力需求成長快速，往後數年間電源開發計畫成效將重大影響供電，太陽光電發電系統商業同業公會理事長蔡宗融今日指出，今年的安裝速度已有遲緩現象，除受疫情影響外，模組材料供應市場秩序為重要原因。他呼籲政府要多元開放國外模組及電池產品進口，促使國內安裝市場取得充裕的模組供應並穩定交期，避免違約情事發生，

其次，蔡宗融指出，考量太陽能VPC模組享有躉購費率加成優惠，模組製造商應有協助政府達成政策目標之義務，為避免模組供應秩序影 響安裝量達標，政府宜儘速建立VPC模組廠商供貨之信用評鑑管理制度，確保產業鏈有更健康且更穩健的市場環境。

對於今年銅電纜、金屬支撐架及模組等各項系統原物料飛漲，蔡宗融呼籲，躉購費率計算公式應有年度中反應系統原物料漲幅之彈性設計，例如參考工程會營造工程物價指數之作法，而各項系統原物料之漲幅應適 時反應在111 躉購費率計算，貫徹5.25％最低投報率誘因之躉購制度精神，持續鼓勵民間以私有資金投資設置。

蔡宗融表示，為確保未來太陽光電可穩健地大量供電及配合未來傍晚尖峰調度，倡議111年躉購費率計算應納入太陽光電系統結合儲能設備的示範導入，促使系統產業先期養成太陽光電結合儲能設備之應用經驗，並就離海邊二公里內高鹽害地區要求太陽光電設置應符合耐腐蝕施作標準及材料檢測認證，以確保未來大量海邊系統運轉之結構及電氣可靠度，其墊高的系統成本則給予合理的躉購費率加成。