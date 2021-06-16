有環保團體質疑環評在網路上召開可能侵害民眾參與，環保署16日表示，環評視訊會議仍將保障民眾表達意見權益。

環保署說，為降低群聚可能造成風險，且為減少受理審查環評案件因疫情警戒因素影響審查進度，環保署已建置兼具視訊及直播功能視訊設備系統。

因此，環保署召開環評視訊會議時，也將於線上同步直播，如需瞭解會議審查情形，社會各界均可於環保署環評書件查詢系統直播頁面觀看直播，或會議結束後於環保署Youtube觀看。

環保署表示，對於欲參加環評視訊會議表達意見之民眾，可事先提出申請，該署將於會議前提供視訊會議登入所需資訊及參加視訊會議之操作說明。環保署也考量民眾若無相關軟硬體設備時，民眾除可以書面方式提供意見外，也可提供姓名、聯絡電話等資料，環保署於會議召開時，以電話聯繫(call out)民眾提供表達意見，保障民眾權益。

中央流行疫情指揮中心自110年5月15日提升雙北COVID-19疫情警戒至第三級，環保署均遵守衛生福利部公告之相關防疫措施。環保署將於明日召開第1場環評視訊會議，之後也會依據實際執行情形調整相關作業方式，以兼顧環評會議資訊公開及保障民眾表達意見需求。