在疫情仍未趨緩之前，大家都要安留在家同心抗疫，但已經經歷了1個月的居家防疫生活，外出搶食材煮飯都累了，同時也因餐廳都禁內用的緣故，民眾也為了減少外出去外帶餐點，外送可是在疫情間大幅受到正面影響的行業，像foodpanda就觀察到最新生鮮食材的外送需求大幅提升，相較疫情前訂單量成長了約3倍之多，單次訂購金額更是翻倍成長，而LINE購物也看準民眾希望減少外出採買，因此特別與夥伴「專業農」合作，明（17日）起正式推出「農產百寶箱」送到家服務。

foodpanda自4月起就推出了僅49元的訂閱制服務，會員享滿179元免運費、生鮮雜貨每月享5次5%折扣、外帶自取均享無限次5%折扣等優惠。（翻攝APP）

foodpanda的熊貓超市把生鮮、日用品等都集中於自家倉庫中，24小時都能讓消費者買到生鮮雜貨，成為了疫情中不少消費者採買的好幫手。（翻攝APP）

foodpanda自4月起就推出了僅49元的訂閱制服務，會員更享生鮮雜貨5%折扣優惠，加上其早已推出的熊貓超市，把生鮮、日用品等都集中於自家倉庫中，因此其熊貓超市自疫情爆發以來，已常有供不應求而暫停接單的狀況，業者表示消費者最愛買的，莫過於最百搭及容易料理的食材如雞蛋、金針菇、高麗菜等，可見居家防疫中民眾自煮的機會還是增加了不少；而本月foodpanda持續貼心推出如指定夏季消暑商品滿150元，輸入優惠碼現折40元，生鮮雜貨全館滿499元，輸入優惠碼享免費外送等優惠。

LINE用戶只要透過「專業農」官方帳號收單系統下訂，即可快速訂購「農產百寶箱」。（LINE提供）

而LINE購物也看準了時機與「專業農」合作，從明（17日）起雙北地區用戶只要​在每天下午2點前完成下單，隔日下午即可收到由批發市場直運、LINE TAXI運送的「農產百寶箱」新鮮蔬菜箱，分別有499元、799元大小 2種規格，以及搭配日本壽司米或黑白米，還有999元的澎派百寶箱等，每每箱均包含葉菜類、根莖類、菇類等數款依產地時令，而平均分配隨機出貨的新鮮蔬果，不管大小家庭都適合，不過每日限量500箱，消費者要搶要快。

foodpanda上以鍋貼、滷肉飯、珍珠奶茶等占據了熱門餐點排行榜。（foodpanda提供）

foodpanda上以鍋貼、滷肉飯、珍珠奶茶等占據了熱門餐點排行榜。（foodpanda提供）

至於無法自己下廚的消費者，外送美食則是最方便的選擇，據Uber Eats最熱門的外送餐點前10名中，就有7項是麥當勞的餐點，在foodpanda上則是以鍋貼、滷肉飯、珍珠奶茶等占據了熱門餐點排行榜，反映出消費者就算在家，方便及容易清理的餐點組合最受歡迎，foodpanda本月就推出了全平台使用線上付款消費滿399元，輸入優惠碼現折50元，Uber Eats則是在29日前推出新用戶輸入優惠碼，即享2次滿299元折抵150元優惠。

Uber Eats在29日前推出新用戶輸入優惠碼，即享2次滿299元折抵150元優惠。（翻攝APP）