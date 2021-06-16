《莫斯科時報》（The Moscow Times）、「塔斯社」（TASS）等俄羅斯媒體15日報導，莫斯科近期發現了新冠肺炎（COVID-19）的新型變種病毒，且部分患者對以往有效的治療方法「沒有反應」，專家也正調查史普尼克V（Sputnik V）疫苗對該變種病毒的效力。

主要醫治新冠肺炎患者的莫斯科科穆納爾卡醫院（Kommunarka）主任醫師普羅佐科（Denis Protsenko）告訴「塔斯社」，莫斯科遭受新一波疫情攻擊的患者，雖然臨床症狀沒有太大改變，但潛伏期有所縮短，且部分患者在出現併發症時，使用對應的標準療法卻沒有效果，顯示當地已出現新的變種病毒。

普羅佐科也表示，醫護人員們對情勢並不樂觀，因為他們認為這波疫情很快便將蔓延到俄羅斯其他地區，且莫斯科當地也還未達到疫情的高峰。他強調，對民眾強制接種疫苗是戰勝新冠疫情的唯一方法。

《莫斯科時報》則報導，主導史普尼克V（Sputnik V）疫苗研究的俄羅斯加馬利亞研究所（Gamaleya Institute ）所長金茲伯格（Alexander Gintsburg）表示，其正研究疫苗是否能夠對抗「莫斯科病毒株」（Moscow strain），並說雖然仍在等待研究結果，但他們認為疫苗仍然有效。

目前俄羅斯的1.44億人口中，僅12%接種了至少一劑新冠疫苗，因為許多民眾擔憂疫苗可能造成的短期和長期副作用。莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）13日已宣布，在未來4週內接種疫苗的民眾將可參加抽獎，有望得到汽車等大獎，並稱政府已為此準備了20輛汽車。