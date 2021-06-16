蕭敬騰在大雨中賣力獻唱。（喜鵲娛樂提供）

金曲歌王蕭敬騰（老蕭）近來與韓國樂團「CNBLUE」主唱鄭容和合作推出新單曲〈禁愛條款〉，老蕭表示很喜歡該曲歌詞，笑說像是韓劇劇情，被問及會想要對粉絲下「禁愛條款」嗎？老蕭開玩笑說：「不會啊，盡量來。」

2人先前分隔兩地個別錄製拍攝MV，按照導演設定的腳本演出，雖然沒有面對面，卻彼此想像對方就在眼前，老蕭笑說完全是靠想像力演戲。老蕭向來個性熱心，在合作期間，鄭容和分享老蕭暖心小舉動，因為鄭容和對中文還不太熟悉，尚在摸索發音，老蕭在百忙之中貼心地配唱整首歌曲，讓鄭容和能更快、精確的掌握整首歌的咬字，鄭容和很感謝老蕭的貼心。

老蕭近來在大陸忙錄製節目、演出，15日晚間在快手與江蘇衛視共同推出「616真心夜」飆唱〈王妃〉、〈猴籠〉，老蕭被粉絲封為「雨神」，現場的舞台也呼應模擬狂風暴雨，讓現場下起了傾盆大雨，老蕭獨自在大雨的舞台上賣力演唱，氣勢十足。

老蕭赴大陸工作至今已3個月，工作滿檔，至於何時返台？老蕭的經紀人Summer昨表示：「目前工作都在進行中。」並透露老蕭非常想家，返台具體時間尚未確定。