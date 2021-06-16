澳洲人口第一大城雪梨今天通報一個多月來首例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）本土病例，令人擔心出現新一波疫情。

雪梨所在的新南威爾斯州（New South Wales）說，目前還不清楚這名60多歲的男子如何染疫，他是一名司機，偶爾會載運海外航空公司人員。

當局迫切設法要確定感染源，新南威爾斯州警告，這名未透露姓名的染疫男子去過雪梨東郊10多家咖啡館和商店，包括邦迪海灘（Bondi Beach），可能具有傳染力。

與此同時，澳洲人口第二大州維多利亞（Victoria ）正奮力遏止一個群聚疫情。

維多利亞州今天通報，過去24小時新增5起確診病例，雖然新增病例都和已知病例有關，當局仍表示，將放寬對墨爾本500萬居民的限制。

從18日起，墨爾本居民得以前往離家25公里以外地點，同時不再強制戶外戴口罩。

維多利亞州首府墨爾本在11日解除為期兩週的封城，這是疫情爆發以來第4度封城。5月24日至今，當地已出現約100起病例。