運8反潛機。空軍提供

空軍今發布共機動態，共軍1架運-8反潛機，下午進我西南防空識別（ADIZ）區，空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。

昨天有28架共機侵擾我西南空域。這個月迄今，共機有5天飛進西南空域，其中，昨天有28架，其他4天，都是派1架慢速機。