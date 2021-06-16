今1架共機侵擾我西南空域 21:552021/06/16 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 共機進入我西南防空識別區示意圖。空軍提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 運8反潛機。空軍提供 空軍今發布共機動態，共軍1架運-8反潛機，下午進我西南防空識別（ADIZ）區，空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。 昨天有28架共機侵擾我西南空域。這個月迄今，共機有5天飛進西南空域，其中，昨天有28架，其他4天，都是派1架慢速機。 28架共機擾西南空域 創紀錄 禍首是烤肉趴 花蓮家族群聚擴大已13例確診 亞泥匡列3人 #共機 #西南空域 #侵擾 #空軍 #反潛機 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 G7反中惹火陸 28軍機繞台強硬表態 五角大廈回應了 08:022021/06/16 軍事 共機28架次擾台 民進黨呼籲中共懸崖勒馬 16:122021/06/16 政治 赴美機票漲3倍 旅行社整理直飛懶人包 14:142021/06/16 生活 俄羅斯Su-57將有雙座型 有利於出口市場 16:522021/06/16 軍事 14期西南側「仁平段」2年漲63.1％ 單價再創歷史新高 18:482021/06/16 房市新訊 談判槍殺友人 二審改判過失致死 04:102021/06/16 地方新聞 大陸核安全局：台山核電廠5燃料棒破損 無放射性核洩露 13:372021/06/16 兩岸 陸核安局駁CNN台山核電廠幅射外洩傳聞 13:452021/06/16 兩岸 全壩體球最薄開挖最深 金沙江烏東德水電站正式投產發電 11:512021/06/16 兩岸 三大防疫物資 六月進口暴增 04:102021/06/16 金融．稅務 韓國3A級生存狩龍大作《WildBorn 野境重生》全球首發 11:432021/06/16 科技 政治熱門新聞 親綠媒體人痛批蔡政府後 郭正亮吐6字 朱學恒嚇壞 - 政治 628台灣會解封嗎？最新民調竟一面倒 - 政治 宅神幫蔡英文排出新戰鬥隊形 郭正亮笑翻 - 政治 民進黨正搞垮侯友宜？媒體人預測結局：實在無言 - 政治 蔡英文喊調整戰鬥隊形 沈富雄點名這大咖出乎意料 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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