國發會主委龔明鑫今日出席APEC第3屆結構改革部長會議時表示，即使面對眼前更艱鉅的疫情挑戰，台灣今年仍有望達成經濟成長率逾5％的目標。

由於我國在疫情期間，2020年全年經濟成長率達3.12％，成為全球少數維持正成長的會員體。龔明鑫指出，我國自2020年疫情爆發以來，即透過有效的紓困舉措，對受影響企業提供工資補貼及貸款擔保，成功穩定國人就業及國內經濟。

龔明鑫今日率國發會、外交部、財政部、金管會、及台經院APEC研究中心等機關代表，出席(SRMM)會議，與各會員體結構改革部長共商疫後韌性復甦策略，及APEC新一期結構改革議程。

龔明鑫針對會議主題利用總體及個體經濟政策之交互作用促進經濟有效復甦發言時，做上述表示。

結構改革部長會議是APEC五年一度盛事，為APEC專業部長會議之一，會議原規劃於去年舉行，惟受疫情影響而延宕，今年由主辦會員體紐西蘭接手舉辦。推動疫後APEC區域經濟再成長，本次會議討論重點有二：以綠色復甦支持結構改革，達成經濟永續成長及復興；利用總體及個體經濟政策之交互作用促進經濟有效復甦。

面對疫情所致經社衝擊，龔明鑫指出，APEC必需透過結構改革工作掌握未來發展契機。台灣積極透過數位轉型、產業創新，及能源轉型等結構改革作為，做好萬全準備。他也籲請APEC各會員體隨時保持警戒，追求韌性成長以因應未來各式未定衝擊，俾共同追求實踐未來五年結構改革工作，以及2040年「APEC 太子城願景」(APEC 2040 Putrajaya Vision)。

紐國主席回應讚賞我國經濟成長表現，可說是各會員體之夢想，也認同我國所提數位轉型及創新等政策，與各會員體均息息相關，尤其面對未來可能的經濟衝擊，此等結構改革更顯重要。