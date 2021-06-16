「我願意打大陸疫苗，甚至於迫不及待要打大陸的疫苗」，據陸媒報導，台大哲學系教授苑舉正15日發布一段影片表示，「大陸北京科興或國藥疫苗，都獲世界衛生組織(WHO)的認證，這個認證有嚴格的審查機制，我在臺灣不知道等到什麼時候才能打到這個等級的疫苗」。

陸媒《環球網》16日報導，苑舉正透露，他是從臺北直飛上海，此行主要目的是要參加講座等，到大陸第一件事就是隔離14天。他說，抵達大陸後的24小時，心裡感觸很強烈、體驗很深刻，在疫苗這件事情上，毫無疑問，全世界只有中國表現的特別優異，而且成功。

苑舉正說，做事實事求是，是對抗新冠肺炎的一個基本原則，大陸有普篩、方艙、疫苗，這都是獲得成功的原因。

國內新冠肺炎疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心16日公佈統計數據，截至目前，臺灣累計確診13409例，確診病例中478例死亡。

對此，國台辦發言人馬曉光表示，臺灣疫情暴發以來，看到台灣內部疫情蔓延，疫苗緊缺，每天都有民眾染疫死亡，已表達願意迅速向臺灣同胞提供大陸疫苗，支持民間機構向臺灣同胞捐贈疫苗。但民進黨執政當局卻以各種藉口阻撓、拒絕，甚至公然抹黑誣衊大陸疫苗。