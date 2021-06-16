東京奧運本周宣布新的防疫規定，嚴令總數11000人的參賽選手、以及隨行的團隊遵行，包括必須單獨用餐、每日檢測新冠肺炎、禁止在密閉空間交談（例如電梯、車內），違反者將面臨罰款、失格、甚至追回獎牌、驅逐出境！這宣示了主辦方採取最高規格防疫的決心。

特別是官方提供接送專車時，參賽者與隨行人員全程戴口罩，絕對禁止與官方派來的駕駛交談，因為這可能造成跨國的大規模感染。被列入紅色警示的國家（例如英國），主辦方打算追加額外的6天隔離，包括代表團與媒體採訪人員。

如果選手比賽中途被驗出染病怎麼辦？國際奧會表示染病者當然就不能比賽了，但不會被當成失格，他的成績會被保留與承認。「他們將不會失去有機會贏得的最小成果。」

如果打進獎牌戰，例如銅牌戰，染病的選手將無法參賽，名次強制列為第4名，由前一輪被他們擊敗的對手來代替。如果打進金牌戰，名次強制列為第2名，並可獲得銀牌。換言之，在打入金牌戰才染病的特殊情況下，可能會讓某些項目出現兩組銀牌得主。

由於競賽性質不同，有些單日打完、有肢體接觸的項目就沒辦法這樣（例如柔道），比較能夠完美執行防疫遞補規則的是網球、羽球，只要選手好好保護自己，或許有機會遞補染病的選手去爭取獎牌。拿到獎牌的選手也要乖乖地遵守防疫規定到離境，才算真正保住獎牌。