經民眾檢舉，竹北警方查獲養生會館私下營業，不僅10人群聚，還有一組人馬在人與人的連結。（翻攝照片／莊旻靜新竹傳真）

日前一名陸軍士官放假跑到情色養生館與小姐「人與人連結」，當場遭警方查獲；離譜的是，他回到營區什麼也沒說，直到買春被逮的消息傳回，營內才展開清消，卻已讓部隊所有人暴露在染疫風險中。PTT鄉民轉貼新聞，忍不住怒轟：一人中全營滅！

新竹縣警方6月3日查獲竹北某養生館「假歇業真營業」，當場逮到一組人馬在人與人的連結，且均未戴口罩；另名男客還在等候服務，警方清查後發現，現場共有10人在店內，超過室內5人限制，且均未戴口罩，便製作稽查紀錄表，函請新竹縣衛生局裁處。另外針對人與人的連結部分，警方也依妨害風化罪，將現場負責人、客人、美容師移請新竹地檢署偵辦。

據《鏡週刊》報導，遭逮男客竟是名陸軍士官，該士官回營區後什麼都沒說，直到買春被逮消息傳開，營內才開始清消。部隊主管回應，雖然該士官快篩陰性，仍要求他居家自主健康管理，同時也決議將該士官記2大過並列入汰除名單。

有鄉民轉貼該新聞到PTT性版，忍不住評論「一人中全營滅…想起以前新訓認識的朋友…放0800-1800去旅館休息順便就叫小姐了…，還問我要不要一起…」。

其他鄉民也紛紛表示：「國軍低能日常XD」、「國軍裡面很多這種，不意外」、「國軍這種體格喔」、「當兵正常」、「職軍有什麼好意外」、「一堆當兵才學會嫖妓的啊 意外嗎？」、「國軍到現在還沒群聚感染才叫意外」、「不設置專區，這種事不會停止」、「連續一週開軍紀檢討會 發防連結小卡」。