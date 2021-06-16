藍委洪孟楷、江啟臣相繼接獲陳情踢爆，經濟部針對工業區，要求造冊打國產疫苗，「如有員工不願施打國產疫苗或有指定特定疫苗者，請勿列入名冊」，引發譁然。國民黨北市議員羅智強16日痛批，民進黨政府為護航高端疫苗，出盡狠招，他來幫大家把民進黨這個政策翻成白話就是「你不打國產疫苗，就去死啦！」

洪孟楷指出，嘉義朴子工業區廠商聯誼會近日發通知調查所屬會員廠商，表示「經濟部針對工業區大規模施打疫苗，展開事先的規劃作業」，通知中還載明，「如有員工不願施打國產疫苗或有指定特定疫苗者，請勿列入名冊」。江啟臣晚間也在臉書爆料經濟部所屬台中工業區也被這樣要求調查表態。

「率獸食人，莫此為甚！」羅智強怒轟，為了護航高端，民進黨政府的「黑、惡、狠」，超出想像，他來幫大家把民進黨這個政策翻成白話就是「你不打國產疫苗，就去死啦！你不打國產疫苗，你的名字，就直接從打疫苗名冊上被消失！」就是非逼打國產疫苗不可。

羅智強酸，閻羅王有生死簿，民進黨也有生死簿，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中不是説國人可以選擇疫苗嗎？但現在卻是「你敢不打國產疫苗就去死！」