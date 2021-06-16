有嘉義朴子工業區員工向立委陳情，指工業區已在為國產疫苗造冊，網路更流傳朴子工業區廠商聯誼會為未來大規模施打疫苗做準備信件，指向經濟部強迫施打國產疫苗。對此經濟部工業局晚間說明，該信為工業局與工業區廠商聯合總會合作，為未來大規模施打疫苗，預先調查工業區內廠商意願及場地規劃，絕無要求必需打國產疫苗。

工業局指出，有鑑於未來疫苗陸續到貨後，國內有大量施打必要，為維持工業區產線作業及整體經濟動能，乃與工業區廠商聯合總會討論，搭配指揮中心進行外展施打服務。

該局重申，相關調查都是為了未來大規模施打時，除了APP預約制外，也能把工業區造冊並做為場地。目前僅展開準備作業，以備未來可隨時啟動，絕無要求必須打國產疫苗。

工業局進一步說明，因應大量施打先請工業區內盤點適當場地，以及等待區、報到處、醫師問診處、施打處、留觀區設置，現階段請廠協會先行調查意願及進行造冊。由於大規模施打未必可自由挑選疫苗廠牌，因此部分廠協會在調查時，將此因素納入造冊考量。