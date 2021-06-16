資深藝人長青出道近60年，憑著主持《天天開心》，還有在長壽劇《鳥來伯與十三姨》中的香腸伯一角，走紅演藝圈。未料長青今（16日）卻被證實已因心臟宿疾不幸逝世，享壽76歲，與他相識長達20年的老友更是不捨，在臉書留言痛曝兩人最後通話內容。

長青一向身體硬朗，不僅外貌保養得宜，一點都看不出實際年紀，13年前更再婚迎娶愛情長跑8年的小31歲女友淑雅。他因拍戲對妻子一見鍾情，卻因為年齡差距，當了5年的普通朋友才開始交往，他們舉行婚禮時候，寶貝女兒已2個多月大。長青也對娶嫩妻一事感到自豪，因為他經營的臉書粉絲團就寫著「儍女婿（水蛙土）成名代表作，64歲再婚再生一女依舊是一條猛龍」。

長青女兒今日悲痛證實父親已在下午離世，並透露父親晚年生活無慮，但宿疾纏身，演藝總工會理事長康凱也透露，長青是因心臟宿疾過世，與新冠肺炎疫情並無關係。

與長青相識長達20年的台中歌舞藝能職業工會理事長劉武興，第一時間得知噩耗，更是在臉書心痛回憶起兩人最後通話內容，「驚聞20年的老朋友長青大哥香腸伯下午去世了，甚感不捨與心酸，去年年底還打電話約我說大病一場已痊癒，很想這些老朋友呢，想見見面敘舊，當時相見甚歡，憶談往事的點點滴滴啊！人生無常啊！好友您一路好走。」

資深女星向娃亦在臉書悼念長青的離世，她說兩人最後一次合作是在去年的1月20號，當時長青狀況很好，想不到竟會在非常時期離開親朋好友，讓大家都無法送他最後一程，「只能默唸希望你一路好走，阿彌陀佛⋯」。