阿根廷和中國大陸正就JF-17「梟龍」戰機的軍售案進行談判，不過《印度國防新聞》（Indian Defense News）16日報導，阿根廷認為「梟龍」的售價過於昂貴，要求中方降價，否則將改買印度自製的「光輝」（Tejas）戰機。

根據報導，阿根廷政府正就12架「梟龍」的軍售案，與中國大陸中航技進出口公司（CATIC）進行談判，但就在關於飛機交付的初步協商完成、準備正式簽約時，阿根廷突然改變主意，要求中方進一步降價，否則將改為購買印度自製的「光輝」戰機。

《國防航空郵報》（Defence Aviation Post）指出，中國大陸對阿根廷開價每架「梟龍」5000萬美元（約新台幣13.8億元），尚不確定是「梟龍」Block 2或Block 3版本；軍事新聞網站「Defense World」先前透露，奈及利亞的「梟龍」Block 2採購價格為單機4000萬美元（約新台幣11億元）、包含空對空和空對地飛彈則為6000萬美元（約新台幣16.6億元）。而印度斯坦航空公司（HAL）總裁馬德萬（R Madhavan）先前曾告訴美國「消費者新聞與商業頻道」（CNBC），「光輝」的單機售價約為4000萬美元。

在1982年福克蘭戰爭（Falklands War）後，英國千方百計地阻撓阿根廷航空戰力現代化，讓該國於幻象3型（Mirage III）戰機退役後，便只剩下老舊的A-4攻擊機獨挑大樑。先前「Defense World」曾指出，由於「梟龍」配備英國馬丁貝克公司（Martin-Baker）的彈射座椅，讓英國有機會藉此禁止該型戰機出口至阿根廷。而「光輝」同樣採用該公司的彈射座椅，且由於印度自行研製的Kaveri發動機尚未完成，「光輝」目前使用的F404和未來預計使用的F414發動機，皆來自英國的傳統盟友美國，恐怕更容易受到英國的干擾。