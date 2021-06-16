本周起新冠肺炎疫苗擴大施打，開放第一類至第七類族群依序施打，其中75歲以上長者也被列為優先接種對象。不過一位網友表示，家中高齡96歲的奶奶因擔心疫苗副作用，想要放棄接種，令家人感到擔心。對此，網友對這兩難的處境坦言，「尊重她的決定」。

網友在PTT上表示，家中奶奶已高齡96歲，平常幾乎沒出門只會在家院子走走散步，近日疫苗開打，卻因為擔心疫苗副作用，所以向家人透露，想放棄施打資格。對此，原PO擔心詢問，「96歲的奶奶放棄疫苗是對的嗎？」

原PO進一步說明，平常照顧奶奶的人是姑姑，年紀約72歲左右，平常會去市場購物，採買民生用品，本身罹患過癌症，也算是高風險的族群，但目前還輪不到她接種。家人對此立場分成兩派，一派是要尊重奶奶的意願，一派是奶奶若沒施打才是暴露於高風險，施打疫苗與否陷入兩難。

對此，網友指出，接種疫苗確實可能產生副作用，但接種後能避免重症發生，若老人家擔心，最終還是要尊重奶奶自己的決定；反而與奶奶相比，常外出的姑姑更應該要接種疫苗。

網友紛紛建議，「不在安養中心或醫院的話，可以考慮不打」、「聽她的，都這個年紀了不要勉強」、「96歲還是看奶奶吧，副作用真的不好說」、「老人家副作用非常小，我們家兩位90歲連發燒都沒有，還是去施打避免重症」、「應該要去打，根據今天80歲以上死亡個案中， 9人有5個是接觸確診者導致感染死亡」、「拜託打，96歲重症機率極高」。