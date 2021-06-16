大陸男星張涵予因演出電影《集結號》成名，還因此片拿下金馬影帝，之後再演出《風聲》、《湄公河行動》、《中國機長》等多部賣座電影，實力派演技備受肯定，近日他出席活動被發現曬黑到幾乎快看不到他的臉，對此，他也親自幽默回應了。

張涵予近日出席上海國際電影節，以一襲黑西裝現身，和袁泉、李晨等人踏上紅毯時，卻被發現他的膚色比旁邊的人都黑了好幾階，尤其臉根本曬黑到快看不見五官，如此黝黑的皮膚就引發熱烈討論，網友看到紛紛調侃「可以去演包青天了」、「怎麼黑成這樣了」、「演包青天都不用化妝了」，意外掀起陸網熱議。

張涵予臉曬太黑，被網友笑稱可以演包青天了。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

張涵予幽默回應被笑臉黑。（圖/翻攝自微博）

對此，張涵予就在微博曬出電影《霓虹燈下的哨兵》一個片段，片中演員說：「欸，臉黑怎麼了，臉黑是行軍打仗太陽曬，臉黑說明人健康，光榮！」幽默回應網友笑他臉黑。

而張涵予高EQ回應後，再度戳到網友笑點，紛紛笑稱「正主親自下場反黑了」、「硬漢搞笑起來笑點真的翻倍」、「是古天樂羨慕的膚色了」、「其實是其他人太白」、「這回應也太逗了，很形象、很生動」。