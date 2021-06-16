防疫期間，除了均衡飲食，選擇正確的保健食品也能提升人體保護力。營養師許毓容推薦薑黃素與益生菌的「薑菌」組合，守護全家人的健康。

義大大昌醫院營養師許毓容表示，益生菌與薑黃同為提升人體保護力的小幫手，益生菌能維護消化道平衡，薑黃則是體質調整，兩者共同服用可以達到雙重保健，彼此間不衝突，共同守護健康。

許毓容營養師推薦薑黃+益生菌，共同提升人體保護力。/許毓容營養師提供

許毓容營養師推薦，民眾挑選益生菌時，可選擇具有「凍晶包埋專利技術」的益生菌產品，可以防止益生菌遭胃酸破壞，在消化道更穩定的生長。因為胃腸道構造比較複雜，尤其通過胃酸的環境，益生菌無法全數存活釋放，所以益生菌製作的技術會是挑選產品的一大關鍵。

許毓容營養師表示，直接吃薑黃粉或是補充咖哩，在功效上是與直接食用保健食品的薑黃素有很大的區別，因為保健食品的薑黃素是精練出來的高純度營養，純度、濃度、吸收率是薑黃提升保護力的關鍵。所以在挑選薑黃素上須注意純度與含量的問題，吸收率也是一個重點，民眾可以選購複方成分有黑胡椒萃取物的薑黃素，以提升人體對薑黃的吸收率，加強保護。

超級站Super Station推出薑黃素搭配益生菌的「薑菌」防疫組合，讓防疫大將軍守護全家人的健康。(賴韻如)

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