台中工業區廠協會表示，該調查是因應未來如果分配大量疫苗時，無法設定是國產或其他疫苗，廠商或員工如有指定疫苗，才建議不造冊，並非造冊者都要打國產。（民眾提供／盧金足台中傳真）

國民黨主席、立委江啟臣16日晚上在臉書爆料，台中工業區不可思議的「超前授權」表態調查，如有員工不願施打「國產疫苗」或「指定疫苗者」，請勿列入名冊，批評是讓人心驚膽跳的調查。對此，台中工業區廠協會表示，切勿扭曲，該調查是因應未來如果分配大量疫苗時，無法設定是國產或其他疫苗，廠商或員工如有指定疫苗，才建議不造冊，並非造冊者都要打國產，「我們怎麼知道到時候中央會分配那種疫苗給台中工業區」。

江啟臣今晚在臉書發文指出，經濟部所屬的台中工業區員工投訴，台中工業區廠協會對廠商發出施打疫苗的調查表，要求「如有員工不願施打「國產疫苗」或「指定疫苗者」，請勿列入名冊」，且這一句「注意事項」明列在經濟部所屬的台中工業區，各家廠商的調查中。

他質疑，國產疫苗目前沒有三期的試驗，也沒有通過衛福部的緊急授權，也就是說此時此刻，我們不存在任何一種合法「國產疫苗」，而不願意施打違法疫苗的人，就不能列進名冊 ，願意施打違法疫苗的人卻可以列入名冊，變相「超前授權」國產疫苗，是用疫苗救人命？還是用人命就疫苗？

江啟臣表示，這件事在整個工業區瀰漫著一股不安的氣氛，形同自我審查表態的壓力鋪天而來，感謝願意為此事發聲的廠商與基層員工，勇敢的揭發此事。

他質問政府，經濟部所屬的台中工業區進行如此大規模表態調查，經濟部敢說不知情嗎？工業區是否受到不正當的壓力，要匡列如此不合理的「排除條款」？未經三期測試的國產疫苗，經濟部卻未審先過，超前確定緊急授權了嗎？

「一定會通過緊急授權是蔡總統告知經濟部的嗎？」江啟臣表示，「蔡總統，你要台中工業區的基層員工，乃至全民都當無國際認證疫苗的白老鼠嗎？」為了產業基層無助的疑惑與不安，「蔡總統，你有這個責任回應！」

對此，台中工業區廠協會強調，廠協會是基於好心，對所有廠商及員工事先造冊，針對未來如果疫苗大量分配的時候，台中工業區先行造冊，並非強制一定要打國產疫苗，而是針對屆時不管中央分配到台中工業區的疫苗，或是屬於任何一家廠牌，有登錄造冊者即可以馬上安排時間施打。

廠協會說，該調查表沒有強制性，如果廠商和員工對未來的疫苗廠牌要指定，造冊後無法要求特定疫苗，何來強制一定要打國產疫苗，廠協會也反問「他們怎麼知道屆時中央流行疫情指揮中心分配給他們是哪種疫苗」。

廠協會說，台中工業區無法預期大量施打時的指定廠牌，如果廠商或員工有指定的疫苗，就不要造冊，以參加政府分類的第十類去施打，工業區並沒有強制性，造冊只是方便未來大量施打時加快作業程序，請外界不要誤會廠協會的用意。