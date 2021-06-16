網路論壇Dcard不時會出現「曬爸」、「曬媽」文，近日一名女網友分享自己175公分長腿美魔媽的照片，只見這名凍零美魔媽，擁有白晰皮膚大長腿，雖然已經44歲，但完全看不出年齡，活脫脫就是一名模特兒。且這名媽媽可說是天生美人胚子，童年照片讓女兒也讚嘆「根本童星」。

這名女網友在Dcard發表《到底為什麼我媽這麼美》一文，表示「昨天我媽突然翻出他們年輕的照片，雖然以前就看過了，但不管看幾次都好傻眼，那個身材、那個氣場」。女網友分享多張媽媽年輕時的美照、父母交往、結婚照，還有一張媽媽的童年照，連原PO自己都說「根本童星ㄅ...」。

只見年輕時的媽媽一頭黑色直長髮，皮膚白晰、身材纖細，整個人散發出仙女的氣質。而媽媽的近照讓原PO覺得「不一樣的氣場，好辣、好愛」，且身材依舊曼妙，完全看不出歲月痕跡。

最後原PO忍不住哀嚎：「我媽175模特兒身材，氣質好高冷，又黑長直，還很會煮飯做甜點。 我就只有高跟手腳冰冷，連頭髮都自然捲不直，不對吧不公平啊！」。

眾網友看完175公分美魔媽照片，也驚呼：「天啊，完全俊男美女啊！！這在現代會被星探拉走吧」、「這才是真的漂亮ㄉ媽媽！！！而且爸媽看起來也太年輕了吧，那個穿著 那個身材 好羨慕」。

還有人說「你爸媽看起來也太年輕了吧，好奇原po幾歲」，原PO也回應「我媽今年44 我爸49 我快20」，而身高部分「我媽175 我爸180 我172」。