藝人賈永婕因為發起支持醫護的行動卻在網路上遭到批評，民進黨發言人顏若芳今表示，嚴正譴責這些在網路上惡意批評、甚至刻意挑撥對立的言論。

顏若芳指出，自從去年發生疫情以來，台灣社會有許多民間自發性的公益行動，不僅展現公民社會的能量，更凸顯台灣的人情味。蔡英文總統與民進黨非常感謝像是賈永婕以及許多願意貢獻己力的民間團體與人士。

顏若芳指出，日前蔡英文總統就已經公開表示，面對疫情的考驗，深深感謝企業和民間單位的捐贈，展現社會各界對醫護的支持，也跟政府一起努力提升整體醫療能量，政府民間合力防疫。蔡英文總統和賈永婕小姐也在臉書上互相留言加油、打氣，證明民進黨從上到下，對於社會各界的捐贈、對醫護的支持，都持肯定與感謝的態度。

顏若芳強調，台灣現在需要的是團結面對防疫，每一個人都可以盡一分心力，才能共同守護台灣。網路上這些刻意挑撥、攻擊的言行，不僅無助於防疫，更是分裂彼此的心，我們也希望共同來譴責並檢舉這樣惡質的行為。