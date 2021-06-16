Dragon Beauties小龍女每週也有1、2位會展示居家活動，接下來有機會看見隊長琪琪一展廚藝。（味全龍提供）

Dragon Beauties小龍女響應頂新和德文教基金會發起的「疫情相挺 從我做起」運動。（味全龍提供）

新冠肺炎疫情持續，為了陪伴球迷在家不煩悶，「Dragon Beauties小龍女」規劃一系列防疫內容單元，從今（16）日起陸續於線上推出10支應援教學影片。這系列影片將由啦啦隊教練Amis帶著馬妹、米奇拆解味全龍應援動作教學，希望能讓居家的大朋友、小朋友輕鬆上手，學好等著復賽重回球場，為龍將們應援唱跳！

味全龍球團表示，10支應援教學影片包含3支「嗆司曲」，分別為《狂龍降臨》、《龍魂不滅》和《烈焰風暴》。今天率先推出上線的《狂龍降臨》應援教學，相信曾到球場為味全龍加油的球迷一定不陌生，特別是5月6日面對統一獅隊，隊長林旺衛代打敲出再見安打，完成6分大逆轉戲碼，正是靠著球迷大聲應援的《狂龍降臨》，燃起場內球員永不放棄的鬥志，甚至到停賽之前，味全龍更拉出一波5連勝。

全新的嗆司曲《烈焰風暴》也即將上線，球迷朋友可以搶先在線上收聽學習，期待復賽後能在場內播放；此外還有局間歌曲《龍來逗陣》、《我心中的那道彩虹》等，而球員的應援歌曲，例如球迷琅琅上口的朱祥麟應援曲，也都在這波應援教學系列之中。

Dragon Beauties小龍女響應頂新和德文教基金會發起的「疫情相挺 從我做起」運動，希望大家能夠在家堅持防疫，順便運動健身不虛胖，點綴最近改變的生活方式，保持身心健康，也是實踐魏應充創辦人的回饋、關懷社會理念。除應援教學外，鎖定Dragon Beauties小龍女官方臉書及IG，每周二晚上固定有小龍女直播，設定主題陪伴大家開講；每週也有1、2位小龍女展示居家活動，接下來有機會看見隊長琪琪一展廚藝，君白示範瑜珈等一連串豐富節目，陪大家居家防疫不煩悶，共同期待疫情早日退散，重回球場見。