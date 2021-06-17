根據熟悉內部討論的兩名消息人士，美國國防部考慮在太平洋地區建立一支常設性的海軍特遣部隊，以對抗中國不斷擴張的軍事力量。

熟悉討論狀況的消息人士告訴美國政治新聞機構POLITICO，這支海軍特遣部隊將以冷戰前夕和冷戰期間北大西洋公約組織（NATO）在歐洲的「大西洋常備海軍部隊」（Standing Naval Forces Atlantic）為藍本。

「大西洋常備海軍部隊」是能迅速回應危機的快速反應部隊，多半時間在區內巡弋、參與排定的演習和靠港親善訪問。一般而言，北約各國會派出6至10艘船艦配屬在這支部隊最長6個月時間，包括驅逐艦、巡防艦和輔助艦船。

要求匿名的消息人士還說，太平洋區域相關計畫也包括發起一個有代號的軍事行動，以使國防部長能分配額外經費與資源來因應中國問題。

上述兩份尚未敲定的倡議，將使美國總統拜登（Joe Biden）對中國的強硬言談有實力作為後盾，也將釋出訊號，顯示美國新任政府認真壓制中國在太平洋地區的軍力擴建和挑釁行為。

相關討論源於五角大廈中國工作小組（China Task Force）的工作成果。中國工作小組3月獲拜登委派檢討國防部的中國相關政策和程序，現由國防部印太事務助理部長提名人瑞特納（Ely Ratner）領導。

最近小組已完成檢討，並向部長奧斯汀（Lloyd Austin）呈上建議。

一名國防官員應要求談論此事時強調，源自中國工作小組的計畫沒有任何一個已經定案。

他匿名表示：「為使我方行動更加同步且協調，我們正在印度洋-太平洋地區和國防部內研究多項提案。…然而正如部長所言，現在是動起來的時候，還有很多細節與特定內容尚待定案。」

曾在前總統川普（Donald Trump）時期任職於五角大廈的智庫「馬拉松倡議」（The Marathon Initiative）負責人柯伯吉（Elbridge Colby）說，傳聞的兩項倡議並非解決中國問題的萬靈藥，但仍是一個振奮人心的跡象，代表五角大廈致力把資源從中東抽調，並提升太平洋地區需求的重要性。