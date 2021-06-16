因精準預言新冠疫情而爆紅的「印度神童」阿南德，繼預言英國、以色列這2國將在6月20日之後發生嚴重大事後，13日又發布最新影片，首次以動畫分析未來經濟復甦的5大階段，表示迎接重大變動的時刻即將到來，並指出經濟復甦的關鍵時間點，2023年將有「大型重置」。

阿南德在13日發布的最新影片中，首次以動畫分析未來經濟復甦的5大階段。(取自Conscience/YouTube)

阿南德在13日發布的最新影片中表示，新冠疫情就像需要好幾個月才能癒合的大傷口，雖然疫苗不會是解方，不過國際經濟一定會恢復，但需等到2023年，全世界才能適應這場「大型重置」，進入經濟成長期，他並預言未來經濟復甦將經歷下列5大階段。

一、2021年6/20～11/21

病毒將逐漸被適當控制。

二、2021年11/21～2022年4月以前（木星離開摩羯座，進入水瓶座）

由於疫苗的不確定性，有一些問題慢慢浮現，將有經濟泡沫化的危機。

三、2022年4月左右（木星、土星合相）

由於木土合相，不會發生什麼好事，甚至恐將遇到一些障礙和窒礙難行的問題。

四、2022年5月後

經濟慢慢好轉、走向穩定，但也可能再度爆發新的疫情或疾病。

五、2023年4月後（木星離開水瓶座）

世界適應「大型重置」（Great Reset），經濟復甦進入成長期。

阿南德解釋，由於2020年12月21日的木星、土星大合，表示未來20年是400年來最動盪的時期，象徵舊時代的結束，以及新階段的展開，人類將面臨新的考驗，且與過去狀況大不相同，如同迎接一場「大型重置」。

阿南德再度呼籲，用傳統的方式提高自身免疫力，除了使用阿育吠陀經提到的薑黃等古老草藥之外，他也提醒世人放下手邊的電子設備，盡量接觸陽光與新鮮空氣，不要因為害怕新冠病毒而逃離大自然。