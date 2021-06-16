韓國男子偶像團體2PM由Jun. K、Nichkhun、澤演、祐榮、俊昊及燦盛6人組成，出道超過12年，不久前團體所有人都當完兵，粉絲期待6名野獸偶像回歸；日前2PM所屬公司JYP娛樂宣布28日公開新歌，而門面擔當Nichkhun近況又讓網友被帥暈，讚嘆33歲Nichkhun過了13年神顏零改變。

JYP娛樂旗下男團2PM因充滿男人味又粗曠帥氣的形象，從出道就有「國民野獸偶像」的封號，在全員結束兵役後，6人陸續上了一些綜藝節目，都引起高討論度；日前JYP娛樂更宣布，2PM新歌預計28日公開，6人全體回歸讓粉絲們相當期待。

韓國男子偶像團體2PM由Jun. K、Nichkhun(圖中後)、澤演、祐榮、俊昊及燦盛6人組成。(圖/ 摘自2PM IG)

Nichkhun近況又讓網友被帥暈，讚嘆33歲Nichkhun過了13年神顏零改變。(圖/ 摘自2PM IG)

今（16）日擔綱團體門面的Nichkhun和2PM官方IG都釋出新專輯中他個人的預告照，畫面中33歲的Nichkhun穿著襯衫，坐在採光好的窗前，帥氣程度不輸當年剛出道鮮肉的模樣；Nichkhun目前狀態更被網友拿來和13年前出道時比較，發現幾乎零改變，神顏依舊。

Nichkhun帥照也在微博瘋傳熱議，「這不是那個泰國混血小王子嗎？」、「門面擔當沒在說說而已」、「看著Nichkhun就像時光旅行，回到2008年」、「少年感十足，說23歲我都信」、「事實證明年齡只是一個數字而已吧」、「顏值回到巔峰狀態，成員回歸各個瘋狂自我管理」。