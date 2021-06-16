國內疫情嚴峻，將近一個月的第三級警戒，導致百業蕭條，各行各業營運深受影響，許多人生計因此出現問題，賴以為生的工作沒了，餐餐都陷入困境。日前，桃園就有一名失業男子，工作受疫情波及，餓了好幾天實在迫不得已，13日前往中壢分局龍興派出所，苦求警方「拜託給我一餐」，員警聽了震驚不已，趕緊準備泡麵供他果腹。

根據綜合媒體報導，桃園一名身形乾扁、消瘦的57歲男子，因疫情失業，生活面臨吃土窘境，於是就在身無分文、不知下一餐在哪的情況下，前往桃園中壢分局龍興派出所向警方求助。

起初，該男子稱有事想詢問警方，想不到下一秒，他突然對警方鞠躬，以誠懇語氣表示「拜託給我一餐」，當場警方愣了一下，感到十分吃驚，接著趕緊準備泡麵給男子止飢。

男子用完餐後，警方進一步詢問發現，其經濟狀況本來就不太好，如今再受疫情連累，工作一下子停擺，生活簡直雪上加霜，連日挨餓，逼不得已才開口求助員警。

關於疫情相關紓困補助，衛福部其實有針對低收入戶民眾祭出「擴大急難紓困」政策，去（2020）年申請過的民眾不用再次申請，110年新申請者，則必須要再6月30日前完成，民眾有需求務必上衛生福利部網站查詢。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922