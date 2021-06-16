貨幣政策持續寬鬆 韓股下半年估升抵3,700點 23:502021/06/16 工商 鄭勝得 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 韓國Kospi指數16日上漲0.62％或20.05點，收3,278.68點，連三天收在歷史新高，盤中一度觸及3,281.96點，主因在於外國與機構投資人重返股市。市場預期聯準會16日利率決策會議後仍將維持寬鬆貨幣立場不變，可望帶動全球股市持續上漲，部分分析師甚至預測今年下半年Kospi指數將升抵3,700點。 市場靜候Fed利率會議 美股四大指數漲跌不一 6月成分股調整 羅素3000指數 電動車企業入列 #升抵 #Kospi #指數 #下半年 #貨幣政策 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 貨幣穩字當頭 人行等額續作2千億MLF 04:102021/06/16 全球財經 《汽車股》商用車銷售穩 中華車全年營運看升 13:252021/06/16 財經 大額不動產鑑價 臺企銀增委外家數 04:102021/06/16 金融．稅務 《集中市場》FED決策會議前 外資開溜賣超181.81億元 15:242021/06/16 財經 電子、傳產雙引擎點火 台股換檔衝17,709點 04:102021/06/16 財經要聞 《科技》今年半導體產值 IC Insights調高成長預估至24％ 12:342021/06/16 財經 台對外淨資產 續創新高 04:102021/06/16 金融．稅務 《國際經濟》美5月零售額意外弱 PPI通膨飆上新高 10:522021/06/16 財經 新興市場逐漸擺脫疫情 新興債後市看俏 17:492021/06/16 財經 高端收盤吞跌停 台指期結算甩尾台股下跌63點 13:392021/06/16 財經 《韓股》3281點 KOSPI觸新高 12:342021/06/16 財經 財經熱門新聞 購買BNT疫苗有進展？ 郭台銘深夜臉書發3點聲明 - 財經 長榮爆百萬天量大逃殺 內行驚揭2大陰謀 - 財經 傳強迫工業區打國產疫苗 工業局喊冤：預先調查廠商造冊 - 財經 友達、群創殺不停沒救了？內行曝殘酷事實 - 財經 萬海、陽明、長榮別賣太早 老手爆這波下船時機 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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