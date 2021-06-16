韓國Kospi指數16日上漲0.62％或20.05點，收3,278.68點，連三天收在歷史新高，盤中一度觸及3,281.96點，主因在於外國與機構投資人重返股市。市場預期聯準會16日利率決策會議後仍將維持寬鬆貨幣立場不變，可望帶動全球股市持續上漲，部分分析師甚至預測今年下半年Kospi指數將升抵3,700點。